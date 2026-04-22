Tragedia a Catanzaro, Occhiuto: “Calabria in lutto, dolore immenso”

Il presidente della Regione esprime cordoglio per le vittime e rivolge un pensiero alla bambina ricoverata: “preghiamo per lei”

Conferenza stampa su aggiornamenti maltempo in Calabria occhiuto
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

L’immane tragedia di Catanzaro ci lascia attoniti e profondamente scossi. Un dolore immenso attraversa tutta la Calabria, ferita da una vicenda così drammatica e difficile anche solo da immaginare, da comprendere. La nostra comunità oggi è in lutto: ci stringiamo con sincera partecipazione nel ricordo delle vittime e rivolgiamo, a nome dell’intera Giunta regionale, il più sentito cordoglio ai familiari. Il nostro pensiero, la nostra preghiera, va anche alla piccola ricoverata, affinché possa trovare la forza di superare questo momento terribile”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

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