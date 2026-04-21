Torneo delle Regioni, 5 talenti della Futura brillano nel prestigioso torneo nel Lazio | NOMI

La Cadi Antincendi Futura celebra con immenso orgoglio un nuovo, straordinario traguardo raggiunto dal proprio settore giovanile. In occasione del prestigioso Torneo delle Regioni, che si svolgerà nel Lazio dal 25 aprile al 1 maggio 2026, ben cinque dei ragazzi della squadra Under 17 sono stati chiamati a rappresentare i colori regionali, confermando la qualità del lavoro svolto quotidianamente sul campo. Questa pioggia di convocazioni vede come protagonisti il portiere Giuseppe De Lorenzo e il pivot Domenico Turiano, entrambi nati nel 2010. Accanto a loro due classe 2009, Fortunato Mannino e Giovanni Pavone ed il giovane Lorenzo Honorio che continua a crescere con dedizione e passione sotto i colori della nostra società, habitué dei percorsi azzurri.

Un risultato di tale portata non è frutto del caso, ma rappresenta il coronamento di un percorso fatto di impegno, sacrificio e dedizione costante. È un riconoscimento che va esteso a tutto il gruppo squadra, al mister Scopelliti e allo staff tecnico, senza dimenticare il ruolo fondamentale delle famiglie che accompagnano i ragazzi in questo cammino di crescita sportiva e umana.

Essere scelti per rappresentare la propria regione è un onore che riempie di gratitudine l’intera famiglia della Cadi Antincendi Futura. Siamo certi che Giuseppe, Domenico, Fortunato, Giovanni e Lorenzo sapranno onorare questa chiamata con grinta e senso di appartenenza.