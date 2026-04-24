Terribile incidente sulla SS106: traffico in tilt e strada chiusa in entrambe le direzioni

Disagi alla circolazione lungo la statale 106 Jonica, teatro di un incidente stradale avvenuto nel territorio di Strongoli, in provincia di Crotone. A causa dello scontro tra due veicoli, il tratto interessato, all’altezza del km 267,600, è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni, determinando pesanti ripercussioni sul traffico. La strada statale 106 rappresenta una delle principali arterie della costa ionica calabrese e, proprio per questo, l’interruzione ha avuto un impatto immediato sulla mobilità locale e sul transito dei mezzi in percorrenza lungo l’asse viario.

Traffico bloccato e deviazioni per i veicoli leggeri

A seguito dell’incidente a Strongoli, la gestione della viabilità è stata affidata alle autorità presenti sul posto. Il traffico risulta al momento completamente bloccato per i mezzi pesanti, mentre i veicoli leggeri vengono deviati lungo percorsi alternativi individuati in loco per garantire, per quanto possibile, la continuità degli spostamenti. Le operazioni di deviazione sono coordinate in tempo reale per limitare i disagi agli automobilisti, anche se si registrano rallentamenti e code nelle aree limitrofe al tratto interessato.

Intervento di Anas e Forze dell’Ordine

Sul luogo dell’incidente sono intervenute tempestivamente le squadre di Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione dell’emergenza e nelle operazioni necessarie al ripristino della normale viabilità. Le attività comprendono la messa in sicurezza dell’area, la rimozione dei veicoli coinvolti e la verifica delle condizioni della carreggiata. L’obiettivo è quello di riaprire quanto prima la circolazione lungo la SS106 Jonica, riducendo al minimo i tempi di chiusura e riportando la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile.

Sicurezza stradale e raccomandazioni agli automobilisti

In occasione di eventi come questo, torna centrale il tema della sicurezza stradale, soprattutto su arterie ad alta percorrenza come la statale ionica. Anas, società del Gruppo FS, rinnova il proprio appello alla prudenza alla guida, ricordando l’importanza di mantenere comportamenti responsabili per prevenire incidenti. Per restare aggiornati sulla situazione della viabilità, è possibile contattare il servizio clienti “Pronto Anas” o consultare i canali ufficiali, strumenti fondamentali per una mobilità informata e consapevole.