Teatro, la Calabria si prepara a due importanti spettacoli a maggio: pronti Notre Dame de Paris e Fortunata di Dio

Dopo il successo dell’Opera Musical La Divina Commedia al Teatro Cilea di Reggio Calabria, con cinquemila presenze in tre giorni, sono arrivo in Calabria altre due opere eccezionali: il colossal Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante nei giorni 7, 8, 9 maggio al Palacalafiore di Reggio e Fortunata di Dio, l’Opera teatrale sulla vita della Serva di Dio Natuzza Evolo di Paravati il 23 e 24 maggio al Teatro Rendano di Cosenza. I due eventi rientrano nel ricco programma del 40° anno di eventi del promoter Ruggero Pegna, con nuovi record per lo spettacolo e la cultura in Calabria, con circa duemila eventi, più di cento format originali di festival tra cui “Fatti di Musica”, il prestigioso festival premio del live d’autore”, ed “Opere d’Arte”, che propone opere musicali moderne legate a letteratura e personaggi dell’arte, eventi televisivi e manifestazioni culturali di ogni tipo, dalla Sera dei Miracoli a un Ponte fra le Stelle per Rai1, fino al Calabria Fest Tutta Italiana per la valorizzazione dei giovani talenti.

Oltre tre milioni gli spettatori complessivi, dal primo concerto con gli Spandau Ballet del 1987 ad oggi, passando per notti storiche con tutti i big della musica d’autore italiana, stelle mondiali tra cui Santana, Sting, Tina Turner, James Taylor, Elton John in mondovisione Rai e tanti altri. A maggio in arrivo altri due grandi appuntamenti. Mentre prosegue la prevendita, sono oltre diecimila i biglietti già venduti per i cinque spettacoli in programma di Notre Dame De Paris, dal 7 al 9 maggio alle ore 10 e alle ore 21. Con questi nuovi dati di presenze, il colossal prodotto Da David e Clemente Zard stabilisce il record di spettatori paganti in Calabria, con oltre centomila biglietti in sei edizioni: dopo la prima all’Arena Magna Graecia di Catanzaro nel 2002, sono arrivate le tappe al Palacalafiore di Reggio nel 2004 e nel 2016, allo stadio San Vito di Cosenza nel 2017 ed ancora al Palacafiore nel 2022 ed ora nel 2026. Chi è impossibilitato a partecipare ai serali, potrà assistere allo spettacolo di sabato 9 maggio alle ore 10:00. L’imponente allestimento, il più grande per un’Opera Musical Moderna con un palcoscenico largo quaranta metri, inizierà sera del 3 maggio e proseguirà ininterrottamente fino al debutto di giovedì 7 maggio alle 21:00.

Le parole di Ruggero Pegna e i prossimi appuntamenti

“Per i calabresi – afferma Pegna – è un’ennesima e imperdibile opportunità per assistere a questo spettacolo cult ancora con i protagonisti storici, da Giò Di Tonno a Graziano Galatone, Vittorio Matteucci, Elhaida Dani e gli altri che hanno contribuito a renderlo un fenomeno mondiale!”.

Prosegue intanto a gran ritmo la preparazione dell’Opera Teatrale Fortunata di Dio, sulla vita meravigliosa di Natuzza Evolo di Paravati (VV), già proclamata Serva di Dio, che andrà in scena in Prima Assoluta al Teatro Rendano di Cosenza sabato 23 maggio alle ore 21:00 e domenica 24 maggio alle ore 17:00. Prodotta e scritta dallo stesso Pegna insieme ad Andrea Ortis, che ne è anche regista e attore, con la consulenza di Gianmario Pagano, si avvale delle musiche originali del pianista Francesco Perri, delle scenografie di Lele Moreschi e del visual design di Virginio Levrio, esperto di effetti speciali ed immersivi 3D. Ricco il cast, con alcuni dei più bravi attori teatrali italiani: lo stesso Ortis, Virgilio nella Divina Commedia, Annalisa Insardà nel ruolo di Natuzza Evolo, Leonardo Mazzarotto, gipeto, Michele Radice, Valeria Zazzaretta e Luca Attadia. Un grande team creativo e artistico per un’opera emozionante che vuole contribuire a diffondere la figura di Natuzza Evolo insieme al grande Santuario e alla Villa della Gioia per malati e anziani realizzati a Paravati di Mileto (VV) dalla Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime.

“Fortunata di Dio – sottolinea Pegna – ha avuto il prezioso Patrocinio morale della Fondazione, che ringrazio particolarmente e alla quale saranno devoluti tutti gli auspicati utili”. Aperte le adesioni a partner ufficiali dell’Opera, con l’immediato sostegno della Banca Mediocrati di Rende presieduta da Nicola Paldino. I biglietti sono in vendita su ticketone.it, informazioni allo 0968441888 www.ruggeropegna.it