Teatro e memoria al “Cilea”: studenti della “Falcomatà–Archi” ricordano Francesca Morvillo

Una mattinata all’insegna del teatro e della memoria civile ha visto protagonisti gli studenti delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Falcomatà–Archi”, impegnati in un’esperienza educativa al Teatro “Francesco Cilea”. L’iniziativa, svoltasi mercoledì 15 aprile, ha coinvolto numerosi giovani in un momento di partecipazione intensa e riflessione, insieme a centinaia di coetanei provenienti da diverse scuole del territorio. Gli studenti hanno assistito allo spettacolo “Francesca Morvillo, La strada interrotta”, dedicato alla figura della magistrata Francesca Morvillo, in un clima carico di attenzione ed emozione.

La rappresentazione ha offerto un’importante occasione per approfondire i valori della giustizia, della legalità e dell’impegno civile. Attraverso il linguaggio teatrale, i ragazzi sono stati guidati in un percorso coinvolgente capace di coniugare memoria storica e crescita personale. Per gli alunni della “Falcomatà–Archi” si è trattato di un significativo momento di crescita, che ha confermato il teatro come strumento educativo efficace nel favorire consapevolezza e senso critico.

La dirigente scolastica, dott.ssa Serafina Corrado, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineandone il valore educativo: “esperienze come questa rappresentano momenti fondamentali nel percorso formativo dei nostri studenti. Il teatro diventa un linguaggio potente attraverso cui i ragazzi possono comprendere, emozionarsi e sviluppare una coscienza civile sempre più consapevole”. L’iniziativa ha lasciato nei ragazzi un segno profondo, dimostrando come la scuola, anche attraverso esperienze extrascolastiche, possa contribuire concretamente alla formazione di cittadini responsabili e attenti ai valori fondamentali della società.