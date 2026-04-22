Taurianova, torna “Armonie Mediterranee”: giovani talenti in gara tra borse di studio e concerti premio

È tutto pronto per la terza edizione del Concorso Internazionale “Armonie Mediterranee”, organizzato dall’Associazione di promozione sociale “La Nuova Verdi”, in programma dal 22 al 24 maggio 2026 presso la Chiesa degli Artisti di Taurianova, luogo ormai divenuto un autentico punto di riferimento per musicisti e interpreti, capace di accogliere e valorizzare appuntamenti culturali e concertistici di rilievo.

La notizia di maggiore rilievo per questa edizione è l’ingresso della manifestazione nella XII Edizione della Xenia Book Fair, importante rassegna letterario-musicale internazionale consolidata nel tempo grazie a molteplici partenariati istituzionali e transcaucasici. Un passaggio che rafforza ulteriormente il profilo del concorso, giunto al terzo appuntamento forte di un percorso già significativo.

Nelle passate edizioni, infatti, “Armonie Mediterranee” ha visto la partecipazione di numerosi talenti provenienti da tutto il territorio nazionale, contribuendo a creare un vivace scambio artistico e offrendo un’importante vetrina a giovani musicisti emergenti.

Nel corso degli anni, il concorso ha saputo conferire prestigio alla città di Taurianova, contribuendo in maniera concreta alla promozione della cultura musicale e alla valorizzazione del territorio attraverso la musica, i concerti e le attività artistiche che hanno animato la Chiesa degli Artisti, sempre più riconosciuta come centro pulsante della vita culturale locale.

Anche per questa edizione, il concorso punterà sulla valorizzazione della cultura musicale in tutte le sue forme e vedrà l’esibizione di giovani talenti che si alterneranno in diverse formazioni musicali. A valutare le performance sarà una commissione composta da professionisti e artisti del settore, chiamati a esprimere il proprio giudizio con competenza e sensibilità artistica.

Ai migliori classificati saranno assegnate borse di studio e concerti premio, a conferma della volontà degli organizzatori di sostenere concretamente il percorso di crescita delle nuove generazioni di musicisti.