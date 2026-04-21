Svimez a Cosenza: due giorni tra imprese e convegno su industria e sviluppo del Sud

Prosegue il viaggio della Svimez nelle imprese del Sud. Dopo la tappa di Salerno, il prossimo appuntamento è in Calabria, a Cosenza, con due giornate dedicate al confronto diretto con le realtà industriali del territorio. Giovedì 23 aprile il vicepresidente della Svimez, Gian Paolo Manzella, visiterà alcune imprese del territorio cosentino per approfondire le dinamiche industriali locali e raccogliere elementi utili all’analisi delle prospettive di sviluppo del Mezzogiorno. Il giorno successivo, venerdì 24 aprile alle ore 11, si terrà il convegno dal titolo “Industria – Europa – Sud. Analisi e prospettive”, presso il Salone Conferenze di Confindustria Cosenza (via Tocci n. 2/c).

I lavori saranno aperti dal presidente Giovan Battista Perciaccante e dal direttore Giampaolo Latella, che coordinerà l’incontro. Seguirà l’intervento del vicepresidente della Svimez, dal titolo “Mezzogiorno e politica industriale europea. Scenari e linee di azione”. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso della Svimez di analisi e confronto con il sistema produttivo del Sud Italia, con l’obiettivo di approfondire le strategie di sviluppo e le politiche industriali legate al contesto europeo.