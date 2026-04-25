Successo per la IV edizione dell’Agri City Festival di Bisignano, dedicato al Broccolo di Rapa

Si è conclusa con successo la IV edizione dell’ Agri City Festival dedicato al Broccolo di Rapa ideato e promosso dall’assessorato all’agricoltura del Comune di Bisignano, in collaborazione con la Regione Calabria, Calabria Straordinaria e Arsac. L’evento si conferma come appuntamento di rilievo per il paese, capace di coniugare il mondo agricolo con una proposta culturale, inclusiva e partecipata. Grande attenzione è stata riservata al gusto e all’entità del territorio, con un’area food dedicata ad eccellenze enogastronomiche locali, show cooking , incontri con i produttori. Dimostrazioni culinarie dal vivo, piatti preparati con “ il broccolo di rapa” e incentrati sulla valorizzazione dei prodotti locali a Km 0, curati dai migliori chef: Antonio Franzè, Enzo Barbieri per AIC; Mario Grillo per Cia Nord ; e Francesco Cariati per Campagna Amica, Coldiretti.

Protagonisti dell’area Talk, moderato dal giornalista Valerio Caparelli, dedicato al sostegno di prodotti di qualità, e al percorso verso il riconoscimento IGP del broccolo di rapa Calabria, presenti esperti, figure Istituzionali e tecniche: Francesco Fucile (Sindaco di Bisignano); Francesco Chiaravalle (Assessore all’Agricoltura Comune di Bisignano); Biagio Antonio Faragalli (Presidente della Provincia di Cosenza); Franco Aceto (Presidente Coldiretti Calabria); Luca Pignataro (Presidente Cia Nord); Pierfranco Costa (Direttore Gal Valle del Crati); Maria Grazia Minisci (Presidente Confagricoltura); Rosaria Amalia Capparelli (Presidente Gal Valle del Crati); Fulvia Caligiuri (Direttore Generale Arsac); Fabio Petrillo (Arsac – esperto di biodiversità Agraria); Elisabetta Santoianni (Consigliere Regione Calabria); Giancarlo Statti (Ricercatore Università della Calabria); Angelo Rosa ( già Sindaco di Bisignano e già Presidente del Consorzio del Fico essiccato del Cosentino); Ivo Scrivano (Imprenditore agricolo).

“Grazie al proficuo impegno dell’assessorato all’agricoltura anche quest’anno l’ Agri City Festival – spiega il primo cittadino di Bisignano Francesco Fucile, – festeggia con successo, un prodotto simbolo su cui punta tutto il territorio della media Valle del Crati, che unisce tradizioni, agricoltura e slancio economico“.

“Un filone – continua l’assessore all’agricoltura Francesco Chiaravalle – che delinea prospettive molteplici del mondo agricolo, un ecosistema complesso, sospeso tra la necessità di innovazione tecnologica e la valorizzazione delle tradizioni locali, in cui la cooperazione tra gli attori non è solo una strategia economica, ma una necessità per garantire una crescita condivisa e sostenibile“.

“Sul fronte delle prospettive future, – continua Chiaravalle – un segnale positivo: il percorso per il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP), per il broccolo di Rapa Calabria. Protagonista il comune di Bisignano, di un passaggio decisivo in collaborazione con la Regione Calabria, Arsac, Università della Calabria e Gal Valle del Crati, per la tutela della biodiversità e la valorizzazione del lavoro agricolo locale – conclude Chiaravalle”. Già da subito pronto, a lanciare il prossimo appuntamento dell’ Agri City Festival 2027. A chiudere la serata in piazza viale Roma, con un successo incredibile e un bagno di folla pazzesco è stato il gruppo di musica folk Dance Tarantella, che segna un giovedì da record all’insegna del divertimento.