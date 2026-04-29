Spettacolo “Notre Dame de Paris” a Reggio Calabria, sabato biglietti aperti a tutti | INFO

“In riferimento allo spettacolo Notre Dame De Paris dei giorni 7, 8, 9 maggio al Palacalafiore di Reggio Calabria comunichiamo che, a grande richiesta, è stata aperta a tutti anche la prevendita di alcuni settori dello spettacolo di sabato 9 maggio alle ore 10:00 (in parte riservato alle scuole). Chi è interessato può acquistare i biglietti al prezzo dei serali direttamente online su www.ticketone.it o nei punti autorizzati”. E’ quanto riferisce, in una nota stampa, l’organizzatore dell’evento Ruggero Pegna, evidenziando l’apertura della prevendita di alcuni settori a tutti, nonostante l’evento fosse riservato in parte alle scuole.