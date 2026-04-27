Sondaggi politici: lo stato di salute dei partiti ad un mese dalle elezioni comunali | DATI

I dati relativi agli orientamenti di voto in Italia, pubblicati da SWG nella giornata odierna, mostrano alcune modifiche nelle intenzioni di voto degli italiani, ad un mese dalle elezioni comunali a Reggio Calabria e Messina. Fratelli d’Italia segna un leggero calo, passando dal 29,3% del 20 aprile al 29,1%, e Movimento 5 Stelle che guadagna un piccolo incremento, salendo al 12,5%, rispetto al 12,4% della settimana precedente. Il Partito Democratico si conferma stabile al 21,6%, mantenendo la stessa percentuale rispetto alla settimana precedente.

Fratelli d’Italia continua a dominare, ma con una leggera flessione

Fratelli d’Italia, il principale partito della coalizione di Centrodestra, resta il primo partito italiano, sebbene abbia registrato un calo dello 0,2% rispetto alla settimana precedente. Questo leggero arretramento potrebbe rappresentare una fluttuazione naturale, ma rimane il partito con il maggiore consenso tra gli elettori italiani.

Movimento 5 Stelle e la crescita nelle preferenze

Il Movimento 5 Stelle continua la sua lenta ma costante risalita, registrando un aumento dello 0,1% rispetto alla settimana scorsa. Con il 12,5% dei consensi, il M5S sembra mantenere una base solida di supporto tra i cittadini, a dimostrazione della sua continua presenza politica, nonostante i cambiamenti e le sfide interne al partito.

Forza Italia e Lega in lieve calo

Dall’altra parte dello spettro politico, Forza Italia e la Lega hanno visto un calo nelle loro intenzioni di voto. Forza Italia scende al 7,7% (un decremento dello 0,1% rispetto alla settimana scorsa), mentre Lega segna un calo più evidente, passando dal 6,5% al 6,2%. Questi dati riflettono una certa instabilità nella coalizione di Centrodestra, dove il sostegno popolare appare in flessione.

Altri partiti in crescita: Futuro Nazionale, Azione, e +Europa

Partiti più piccoli come Futuro Nazionale e Azione mostrano segni di crescita. Futuro Nazionale ha visto un incremento delle intenzioni di voto, salendo al 3,6%, con un guadagno dello 0,2% rispetto alla settimana precedente. Azione è anch’essa in crescita, passando dal 3,3% al 3,4%, con un incremento dello 0,1%. Italia Viva invece ha registrato una leggera flessione, scendendo al 2,3%.

Altre liste e il voto incerto

Le altre liste continuano a raccogliere una percentuale consistente, con il 4,3% di consensi, mentre la quota di indecisi rimane stabile al 29%. Questo indica che una parte significativa degli elettori non ha ancora preso una decisione definitiva, rendendo incerta la distribuzione finale dei voti.