Sondaggi politici, le intenzioni di voto a circa un mese dalle elezioni comunali | DATI

Il sondaggio dell’Istituto Piepoli analizza la situazione dei vari partiti politici italiani in questa settimana a circa un mese dalle elezioni amministrative in molti comuni italiani tra cui Reggio Calabria e Messina. Secondo i dati rilevati, centrodestra e campo largo si attestano entrambi al 45,5%, anche se la partita sulle alleanze è tutta aperta. Ad esempio Azione, come abbiamo scritto in vari articoli, si sta avvicinando al centrodestra (almeno alle amministrative). Un dato significativo riguarda la platea degli elettori: il sondaggio evidenzia infatti che il 29% è composto da indecisi o astenuti, elemento che potrebbe risultare decisivo in vista di eventuali consultazioni elettorali.

Centrodestra: Fratelli d’Italia guida la coalizione

All’interno del centrodestra, il partito più forte si conferma Fratelli d’Italia con il 29%, mantenendo una posizione dominante nello schieramento. Seguono gli alleati con percentuali più contenute: la Lega si attesta al 6,5%, mentre Forza Italia raggiunge l’8,5%. Chiude il quadro Noi Moderati con l’1,5%.

Campo largo: il Partito Democratico in crescita

Sul fronte opposto, il cosiddetto campo largo vede il Partito Democratico come forza trainante con il 22%. Accanto al PD si collocano diverse forze politiche che contribuiscono al risultato complessivo della coalizione. Il Movimento 5 Stelle si posiziona al 13,5%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra registra il 6,5%. Più contenuti i numeri delle altre componenti: +Europa all’1%, Italia Viva al 2,5%.

Le altre forze politiche

Sud chiama Nord si attesta all’1,5%, mentre altre liste minori oscillano tra l’1,5%, il 3% e lo 0,5%. Azione è al 2,5%. Mentre Futuro Nazionale di Vannacci si attesta al 3%.