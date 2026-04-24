Sondaggi Politici, il DATO sulla fiducia al Governo Meloni

Un nuovo sondaggio Termometro Politico mette in luce un po’ di sfiducia nei confronti di Giorgia Meloni, attuale Presidente del Consiglio. Secondo i dati raccolti tra il 21 e il 23 aprile 2026, il 54,2% degli intervistati ha risposto di non avere fiducia nella leader di Fratelli d’Italia. La percentuale di coloro che si dichiarano soddisfatti o che hanno fiducia in Meloni è decisamente inferiore. Solo il 24,8% ha risposto “molto” quando è stato chiesto loro se avessero fiducia nel presidente del Consiglio, mentre l’11,7% si è espresso con “abbastanza”.