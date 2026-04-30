Socialdemocrazia SD, Amendolia è il nuovo vice segretario vicario nazionale del Partito

La Segreteria nazionale di Socialdemocrazia SD, su indicazione del Presidente nazionale Tonino Esposito, ha conferito, con voto unanime, a Vicky Amendolia, la nomina di Vice Segretario vicario nazionale del Partito. La nomina è stata deliberata nel corso della riunione della Segreteria nazionale svoltasi il 29 aprile. “Ringrazio il Presidente nazionale Tonino Esposito, il Segretario nazionale Umberto Costi, tutti i componenti della Segreteria nazionale e l’On. Dino Madaudo, fondatore del partito, che mi coinvolse in Socialdemocrazia SD sin dalla sua nascita – dichiara Amendolia -. Accolgo questo incarico con gratitudine e con profondo senso di responsabilità, consapevole della delicatezza della fase politica che il Paese e la Sicilia stanno attraversando”.

“Socialdemocrazia SD – prosegue – è chiamata oggi a rafforzare la propria presenza politica e organizzativa, riportando al centro del dibattito pubblico una cultura socialdemocratica moderna, capace di coniugare lavoro, diritti, giustizia sociale, sviluppo, Europa e partecipazione democratica”. Amendolia conferma, inoltre, il proprio impegno “a contribuire alla costruzione di una terza forza politica capace di federare le energie socialiste, riformiste, democratiche, laiche e popolari, dando rappresentanza a un’area vasta del Paese che non si riconosce negli estremismi, nelle contrapposizioni sterili e nelle semplificazioni populiste”. “Continuerò a dedicare particolare attenzione alla Sicilia e al Mezzogiorno – conclude – perché il Sud non può essere considerato periferia, ma deve tornare a essere una grande questione nazionale ed europea”. Vicky Amendolia, avvocato e giornalista, ha maturato esperienza nell’ambito giuridico, istituzionale e politico-amministrativo, collaborando anche alla redazione di iniziative legislative e documenti programmatici.