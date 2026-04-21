Siracusa, al Plemmirio esperti a confronto sulla gestione sostenibile delle coste

La fascia costiera come spazio strategico dove s’incontrano ambiente, sviluppo economico e sicurezza del territorio. Sarà questo il focus del convegno “Gestire i margini tra Terra e Mare. La pianificazione integrata della fascia costiera”, in programma giovedì 23 aprile 2026, dalle ore 9 alle 18, nella Sala Ferruzza-Romano dell’Area Marina Protetta del Plemmirio a Siracusa. Un’intera giornata di lavori che riunirà istituzioni, esperti, accademici e professionisti per affrontare uno dei temi più urgenti dell’agenda europea e nazionale: la gestione sostenibile delle aree costiere, oggi sempre più esposte agli effetti dei cambiamenti climatici, all’erosione, al consumo di suolo e alla pressione antropica.

L’evento, promosso dall’Area Marina Protetta del Plemmirio, dal Censu, dal CNI, dall’Ordine degli Ingegneri di Catania e di Siracusa e dal Cepsu, con il coinvolgimento di enti di ricerca, ordini professionali e istituzioni, si inserisce nel quadro delle strategie europee sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere (ICZM) e della Pianificazione Spaziale Marittima (PSM), strumenti fondamentali per garantire equilibrio tra tutela ambientale e sviluppo economico. Un tema reso ancora più centrale dalle politiche comunitarie sulla biodiversità e dalla strategia UE al 2030, che punta alla protezione del 30% delle aree marine e terrestri.

Ad aprire i lavori, alle ore 9.30, saranno i saluti istituzionali, con il presidente dell’Area Marina Protetta del Plemmirio Patrizia Maiorca, il presidente Centro Nazionale Studi Urbanistici Paolo La Greca, il sindaco di Siracusa Francesco Italia, il presidente Libero Consorzio Comunale di Siracusa Michelangelo Giansiracusa, l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giuseppa Savarino e il presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri Angelo Domenico Perrini.

A seguire, la relazione introduttiva affidata al direttore dell’Area Marina Protetta Salvatore Cartarrasa delineerà il quadro della pianificazione integrata della fascia costiera, mentre alle ore 11 è previsto l’intervento da remoto del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, sul Piano del Mare, strumento strategico per la governance nazionale degli spazi marittimi.

Il programma si articolerà in tre sessioni

Il programma si articolerà in tre sessioni tematiche che approfondiranno, con un approccio multidisciplinare, le principali sfide e opportunità legate alla gestione delle aree costiere.

La prima sessione, moderata dal presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Catania Mauro Scaccianoce ,sarà dedicata alla Gestione Integrata della fascia costiera, con focus su pianificazione spaziale marittima, cambiamenti climatici, vulnerabilità dei territori costieri e nuove prospettive legate alle Zone Economiche Speciali e all’economia blu.

Nel pomeriggio, la seconda sessione – moderata dal presidente dell’Ordine di Siracusa Guido Monteforte – analizzerà il ruolo delle Aree Naturali Protette come laboratori di sostenibilità e innovazione ambientale, approfondendo il contributo di parchi e riserve nella tutela degli ecosistemi e nella gestione della biodiversità, in linea con le direttive europee. A chiudere, la terza sessione – moderata dal presidente Centro provinciale Studi Urbanistici di Catania Carmelo Grasso – sarà interamente dedicata alle politiche di gestione della fascia costiera con un focus sul caso Sicilia, con interventi su strumenti urbanistici, pianificazione portuale, gestione del demanio marittimo e mitigazione dei rischi ambientali.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto di alto profilo su un tema che riguarda direttamente il futuro dei territori costieri, chiamati a ripensare i propri modelli di sviluppo alla luce delle sfide climatiche, della transizione ecologica e delle nuove dinamiche economiche legate al mare. Un’occasione per mettere a sistema competenze, esperienze e visioni, e per costruire un approccio integrato capace di trasformare i margini tra terra e mare in spazi di innovazione, sostenibilità e crescita.