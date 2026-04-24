Sicilia, Minardo è il nuovo commissario di Forza Italia

“Il Segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha accolto le dimissioni del segretario regionale della Sicilia Marcello Caruso e ha nominato l’onorevole Nino Minardo commissario regionale”, scrive in una nota Forza Italia. “Nel ringraziare Caruso per il lavoro svolto e per i risultati elettorali ottenuti, Tajani lo ha nominato, d’intesa con Alessandro Cattaneo, responsabile del dipartimento insularità al fine di continuare a mettere la sua esperienza al servizio dell’azione politica di FI, a favore delle Isole del nostro Paese”, conclude la nota.