Sicilia, Minardo è il nuovo commissario di Forza Italia

Il deputato Nino Minardo, presidente della commissione Difesa alla Camera, assume il ruolo di commissario di Forza Italia in Sicilia

Forza Italia

“Il Segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha accolto le dimissioni del segretario regionale della Sicilia Marcello Caruso e ha nominato l’onorevole Nino Minardo commissario regionale”, scrive in una nota Forza Italia. “Nel ringraziare Caruso per il lavoro svolto e per i risultati elettorali ottenuti, Tajani lo ha nominato, d’intesa con Alessandro Cattaneo, responsabile del dipartimento insularità al fine di continuare a mettere la sua esperienza al servizio dell’azione politica di FI, a favore delle Isole del nostro Paese”, conclude la nota.

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