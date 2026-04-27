Sicilia, lettera di minacce al sindaco di Adrano

Una lettera anonima contenente minacce e insulti è stata recapitata all’abitazione del sindaco di Adrano, Fabio Mancuso. “Sappi che esiste il karma, tutto torna nella vita, le cose buone e anche quelle cattive”, è scritto nella missiva. “Esprimiamo piena e convinta solidarietà al sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, destinatario di una vile lettera anonima dal contenuto offensivo e minatorio. La gravità dell’episodio è ulteriormente accresciuta dal fatto che la missiva sia stata recapitata fin dentro la sua abitazione, colpendo non solo la persona ma anche la sua sfera privata e gli affetti più importanti”. Lo dicono il presidente di ANCI Sicilia, Paolo Amenta, e il segretario generale di ANCI Sicilia, Mario Emanuele Alvano.

“Si tratta di un atto inaccettabile che lede la persona e i principi del confronto democratico, ma siamo certi che il sindaco Mancuso non si lascerà minimamente intimidire e continuerà a svolgere il proprio impegno amministrativo con determinazione e senso delle istituzioni – aggiungono –. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, affinché si faccia piena luce sull’accaduto e siano individuati i responsabili. Ogni forma di minaccia nei confronti degli amministratori locali va respinta con fermezza, perché colpisce non soltanto il primo cittadino ma l’intera comunità”.