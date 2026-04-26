Serie B, la Tonno Callipo sbanca pure Modica: sono 21 vittorie in stagione

Tutto come previsto, la Tonno Callipo conquista la 21esima vittoria stagionale sbancando la a dir poco angusta struttura geodetica siciliana e supera Modica per 3-1. Squadra di coach Saja, promossa in A3 da due giornate, che risulta perfetta nei tre set vinti ieri: soltanto nel terzo le giallorosse calando, probabilmente, in concentrazione ed in qualche situazione tecnica, hanno messo in mostra un Modica volitivo e tenace, che ha trovato i varchi giusti nella flebile difesa vibonese. Nel quarto gioco però, ecco primeggiare nuovamente una Tonno Callipo brillante, ben orchestrata da Scacchetti in regia per gli attacchi di un po’ tutte in attacco: da Botarelli a Civitico, da Pomili a Rizzo. Con questa vittoria le giallorosse conservano la testa della classifica con 64 punti, tenendo sempre a distanza (+1) Oplonti, che non ha avuto problemi (3-0) con Pomezia.

In terra siciliana coach Saja conferma il consueto sestetto, dunque con la diagonale Scacchetti-Botarelli; Civitico e Rizzo al centro; Grigolo e Pomili in banda, Quiligotti libero. Spazio nel corso del match all’altro libero Natalizia, che giocherà dal secondo set in poi, e qualche cambio anche per Massara e Cammisa.

La cronaca del match

Parte lancia in resta la Tonno Callipo che dopo la parità 2-2, ingrana le marce alte e stacca subito le avversarie siciliane giocando in assoluta tranquillità. È Botarelli a recitare la parte del leone, non solo in questa fase con 4 punti (8-3) costringendo Modica al primo time out. Si stabilisce dunque un gap vistoso a favore delle giallorosse, e come anzidetto sempre Botarelli (7 punti in questo set) continua a bucare agevolmente la difesa siciliana, ben supportata da Pomili e soprattutto Civitico (5 punti nel set). Proprio un primo tempo della centrale giallorossa infatti, obbliga ancora Modica al secondo time out sul 15-6 per Vibo. Differenza di valori visibile e squadra giallorossa che gestisce senza problemi il cospicuo vantaggio, aumentato a +10 (18-8) nel prosieguo. Nel finale, sul 21-10 per Vibo, spazio per Massara al servizio, al posto di Civitico. A chiudere quasi in surplace il set ci pensano Pomili e Rizzo sul 25-11.

Nel secondo parziale coach Saja dà spazio al libero Natalizia per Quiligotti e l’inizio è in equilibrio (3-3). Quando Modica sembra andare avanti (5-3) ecco che viene subito ripresa da Vibo con Rizzo protagonista: prima pareggia sul 6-6 e, dopo un muro di Scacchetti (7-6), infila due fast ed un muro che aumentano il vantaggio fino all’11-7, quando coach ospite D’Amico chiama time out. Modica è ammirabile per volontà ma Vibo è pressochè perfetta nel gioco, con l’abile regia di Scacchetti. Così oltre a qualche errore siciliano ci sono gli attacchi e muri di Civitico (per il 16-10), oltre alle conclusioni precise di Pomili e Rizzo per il 18-11, per il secondo time out di Modica. Come nel primo set anche in questo la Tonno Callipo controlla il gioco arrivando perfino al +9 (21-12), calando però nel finale e così Modica prende fiducia accorciando il distacco fino al -4 (22-18). Coach Saja chiama così il suo primo time out. Vibo rientra decisa a chiudere e Civitico conquista il set-point col solito pregevole primo tempo. A portare la Tonno Callipo sul 2-0 ci pensa Botarelli sul 25-20.

Anche il terzo set inizia in equilibrio fino al 5-5, ma da qui in poi Modica mostra segni di reattività al contrario di Vibo che stenta sia in difesa che in attacco. Le siciliane ne approfittano e con un parziale di 4-0 passano a condurre 9-5. Vibo chiama time out. Le difficoltà per le giallorosse però permangono: in attacco non si riesce a trovare il varco giusto, con la difesa siciliana che trova le opportune contromisure in difesa. Così Modica allunga (12-6) con coach Saja che fa entrare Besteghi per Scacchetti e sul 13-6 chiama il secondo time out. La squadra di casa però aumenta il vantaggio (14-6) ed entra Cammisa per Grigolo, ma Modica è irrefrenabile e sul 17-7 rientra Grigolo. Ora Vibo sembra più concreta in attacco, specie sfruttando maggiormente Botarelli e sul 18-11 è D’Amico a chiamare tempo. Finale palpitante e squadre che ribattono colpo su colpo. Vibo recupera ancora fino 18-14, ma Modica non molla nulla e sul 21-15 Saja fa rientrare Scacchetti in regia. Al di là della rete però Meniconi non sbaglia un colpo e porta Modica sul 23-16. Vibo si difende fino al 24-18 ma un ace finale di Marianelli porta le siciliane ad accorciare sull’1-2.

Nel quarto set Vibo ristabilisce le gerarchie e parte forte con un parziale di 7-0 passando dal 3-2 al 10-2 (sul 6-2 Modica aveva chiamato time out), quando Marianelli interrompe la striscia vincente di Grigolo al servizio. Ma il dominio della Tonno Callipo continua: riecco la squadra giallorossa perfetta dei primi due set! Un ace di Botarelli fissa il vantaggio a +9 (14-5) e Scacchetti e compagne continuano a gestire il gioco, risultando impenetrabili a muro. Da lì in avanti Rizzo, Grigolo, Civitico e Botarelli sono letali: sul 19-9 secondo time out Modica che però nulla può allo strapotere di Vibo. Gli ultimi punti per chiudere set ed incontro sono di Pomili (23-11), Botarelli (24-12) e, dopo tre match-point annullati da Modica, ecco l’attacco finale di super-Botarelli per il 25-15. Ed a fine gara è lei la solita bomber (20 punti, di cui 3 muri e 2 ace), seconda soltanto alla siciliana Barbaro (3 punti in più). Mentre Pomili trova la migliore prestazione stagionale con ben 16 punti; in doppia cifra anche Civitico con 13 di cui ben 6 muri sui 13 totali di squadra. Nella classifica generale delle migliori realizzatrici la classifica recita così: Botarelli 418 punti, Civitico 255, Rizzo 231, Grigolo 217, Pomili 188, Cammisa 159, Besteghi 23, Scacchetti 21, Macedo 17, Scarabottini 6, Vinci 1.

Sabato prossimo ultimo match interno stagionale della Tonno Callipo contro Magione Perugia, per poi chiudere il campionato con lo scontro diretto ad Oplonti.

Le parole nel post match

“Missione compiuta anche a Modica – spiega coach Saja a fine gara -, nei primi due set siamo riusciti a mettere tanta pressione alle avversarie con un servizio di buona qualità e tanta intensità nella fase di muro e difesa. Nel terzo parziale un sussulto delle padrone di casa che sono salite in difesa ed a muro complice un nostro calo in battuta ed in attacco. Da noi si è spenta la luce e nonostante un recupero nel finale del set, non siamo riusciti a rientrare. Le ragazze però – continua il tecnico giallorosso – sono state brave a tornare in campo nel quarto ripartendo con la giusta pressione ed intensità. Abbiamo subito guadagnato dei break importanti, che hanno incanalato il set a nostro vantaggio. Se da una parte dunque non abbiamo avuto la freddezza di chiudere la partita in 3 set, è però un fatto che questa squadra abbia la capacità di resettare e – conclude Saja – ritrovarsi anche dopo essere andata in difficoltà.”

Modica-Tonno Callipo Volley VV 1-3 (11-25, 20-25, 25-18, 15-25)

MODICA: Brioli, Barbaro 23, Carnazzo 7, Palazzi 1, Gasparroni 3, Meniconi 15, Ferrantello (L 48% pos, 28% prf), Clemente 3, Marianelli 4, Piciocchi. All. D’Amico

TONNO CALLIPO: Scacchetti 2, Botarelli 20, Civitico 13, Rizzo 9, Grigolo 8, Pomili 16, Quiligotti (L, 50% pos), Besteghi, Cammisa, Natalizia (L 28% pos, 9% prf), Scarabottini, Massara. Ne: Vinci, Macedo. All. Saja

ARBITRI: Annalisa Martorino e Luca Cardaci.

NOTE: durata set: 20’, 25’, 28’, 24’ per un totale di un’ora e 37’. Modica: ace 5, bs 9, muri 9, errori 24; Vibo: ace 3, bs 7, muri 13, errori 15. Attacco 28%-41%; ricezione 49%-43%.