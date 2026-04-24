Scossa di terremoto in Sicilia: epicentro davanti alla costa messinese | DATI E MAPPE

Una scossa di terremoto in Sicilia è stata registrata alle 14:49 di oggi, venerdì 24 aprile, generando apprensione tra i residenti della fascia nordorientale dell’isola. I sismografi hanno rilevato un evento di magnitudo 3.3, con epicentro localizzato in mare, a pochi chilometri dalla costa tirrenica. In particolare, il punto esatto è stato individuato davanti a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina. Il sisma si è verificato a una profondità di circa 6 chilometri, caratteristica che lo rende un terremoto superficiale, spesso più facilmente percepibile dalla popolazione nonostante la magnitudo contenuta.

Terremoto avvertito nei comuni della provincia di Messina e dintorni

La scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita anche sulla terraferma, coinvolgendo diversi centri abitati della zona. Tra le località in cui il movimento tellurico è stato percepito si segnalano Longi, Acquedolci, Capo d’Orlando e Santo Stefano di Camastra, oltre ad altri centri dell’entroterra e della costa tirrenica. La percezione del terremoto oggi in Sicilia è stata descritta da molti cittadini come un movimento breve ma netto, tale da richiamare l’attenzione soprattutto negli edifici ai piani più alti.

Seconda scossa di assestamento: magnitudo 2.3

All’evento principale è seguita una seconda scossa alle 15:03, con una magnitudo 2.3, riconducibile a un tipico fenomeno di assestamento sismico. Anche se di intensità inferiore, il secondo movimento ha contribuito a mantenere alta l’attenzione tra i residenti dell’area interessata. Questo tipo di sequenza rientra nella normale dinamica dei fenomeni sismici, soprattutto in zone caratterizzate da una moderata attività tettonica come quella del nord della Sicilia.

Nessun danno registrato dopo il terremoto

Al momento, non risultano segnalazioni di danni a persone o cose in seguito al terremoto. Le autorità locali e i sistemi di monitoraggio continuano a osservare la situazione, ma l’evento, pur avvertito chiaramente, non ha provocato conseguenze rilevanti. La situazione resta sotto controllo, confermando come, nonostante la frequenza di eventi sismici nell’area, la maggior parte di essi si mantenga su livelli di intensità contenuta.