Sciopero ferroviario in Calabria: possibili disagi e modifiche al servizio | INFO

La giornata di giovedì 23 aprile 2026 si preannuncia complessa per il trasporto ferroviario nel Sud Italia. Le Segreterie Regionali Calabria delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno infatti proclamato uno sciopero ferroviario in Calabria che coinvolgerà il personale della Sala Circolazione e Orario di Reggio Calabria e l’Unità Circolazione dell’intera regione. L’agitazione sindacale si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con un impatto diretto sulle attività di gestione e coordinamento della circolazione ferroviaria. Il personale interessato ricopre un ruolo strategico nel garantire la regolarità del traffico ferroviario, motivo per cui lo sciopero dei treni del 23 aprile 2026 potrebbe generare effetti significativi sulla mobilità.

Disagi previsti per i viaggiatori

Durante la fascia oraria interessata, i passeggeri potrebbero dover fare i conti con ritardi, cancellazioni e variazioni dei treni in Calabria, ma anche con possibili ripercussioni nelle regioni limitrofe. Come spesso accade in questi casi, i disservizi potrebbero manifestarsi anche prima dell’inizio ufficiale dello sciopero e protrarsi oltre la sua conclusione. Il blocco del personale addetto alla circolazione rappresenta infatti uno dei fattori più critici per il funzionamento della rete ferroviaria, con effetti a catena sull’intero sistema di trasporto.

Informazioni utili e servizi garantiti

Le imprese ferroviarie invitano i viaggiatori a consultare i propri canali ufficiali per restare aggiornati sulla situazione in tempo reale. Maggiori dettagli sui servizi minimi garantiti durante lo sciopero ferroviario sono disponibili attraverso i siti web, le app dedicate e presso il personale di assistenza clienti nelle stazioni. Chi ha in programma di viaggiare nella giornata del 23 aprile è quindi invitato a verificare lo stato del proprio treno prima della partenza e a considerare eventuali soluzioni alternative.

Un nuovo banco di prova per il trasporto ferroviario regionale

Lo sciopero rappresenta l’ennesimo momento di tensione nel settore dei trasporti, con ricadute dirette sui pendolari e su chi si sposta per lavoro o turismo. Il trasporto ferroviario in Calabria si trova così ad affrontare una nuova giornata critica, in un contesto in cui continuità e affidabilità del servizio restano elementi centrali per il territorio.