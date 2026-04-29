Scilla, Scarano: “messa in sicurezza l’area colpita dalle mareggiate. Stagione estiva già iniziata e tanti turisti” | INTERVISTA

“Abbiamo cercato di mettere in sicurezza le aree devastate dalle mareggiate che hanno colpito Scilla in questo inverno. Questo è un primo step ovviamente, poi sperando con l’aiuto della Regione e degli enti preposti di dare un decoro maggiore con un rifacimento totale del lungomare. Abbiamo ripristinato i massi per delimitare l’accesso in quella area, abbiamo dato un decoro al marciapiede, non abbiamo posato la pavimentazione perché è solo una messa in sicurezza“. È quanto dichiarato da Domenico Scarano, assessore al turismo di Scilla ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.

“Come ho sempre detto Scilla non può essere lasciata da sola, noi vogliamo una mano di tutti perché Scilla è la cartolina che proietta tutta la Calabria, quindi si deve dare un occhio di riguardo. Io dico sempre che Scilla non è la mia, Scilla è di tutti, ma non degli scillesi, è patrimonio dell’umanità. Quindi tutti assieme dobbiamo collaborare affinché Scilla risorga e splenda più che mai“.

“In questi giorni comunque c’è un’affluenza maggiore sul territorio, però devo dire la verità, Scilla ha avuto un incremento notevole di visitatori durante anche l’inverno, ribadisco grazie a una politica giusta, una politica visionaria, una politica che pensa a quello che è il territorio, la Costa Viola includendo anche il Reggio deve vivere di turismo, queste sono le nostre industrie.

La stagione è già partita, i lidi li stanno montando perché le concessioni sono state rilasciate in questi giorni, quindi sono tutti al lavoro per rendere la spiaggia più decorosa e più accogliente possibile.

“Sì, la cosa che abbiamo notato appena insediati era la mancanza di progetti, noi in giunta abbiamo deciso una linea dal primo giorno di fare progetti affinché poi ci fosse l’opportunità e l’occasione di prendere finanziamenti, ma parliamo di progetti importanti come il famoso parcheggio, come riqualificazione di molte aree, giorno 5 inizieranno i lavori alla rupe del castello per metterla in sicurezza e quello era un obiettivo che ci eravamo prefissati e porteremo a conclusione a breve“.