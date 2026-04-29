Scilla, il programma della festa di San Francesco da Paola 2026 | INFO e ORARI

Già da alcuni giorni, complice anche il bel tempo, si respira l’attesa per la tradizionale Festa in onore di San Francesco da Paola, Patrono di Calabria e della gente di mare, che si svolge sul lungomare di Scilla da oggi, mercoledì 29 aprile 2026, alla prossima domenica, 3 maggio. In un’area attorno alla chiesa dello Spirito Santo, gioiello tardobarocco scampato al terremoto del 1908 e ad altre sciagure, già imbandierata col Tricolore della Marina mercantile e col Gran Pavese e decorata dalle luminarie, inizia oggi il programma liturgico che prevede il Rosario in vernacolo che inizia con le parole “San Franciscu cu st’abitu ri lana” alle 17,30, la Santa Messa alle 18,00 e l’Adorazione eucaristica alle 21,00. Programma valido anche per giovedì 30 aprile.

Sabato 2 maggio alle 10,30 la Santa Messa con gli amici della Casa della Carità. Alle 18,30 la Santa Messa prefestiva all’aperto in piazza Spirito Santo, antistante l’omonima chiesa.

Ancora sabato si svolgono dei momenti di aggregazione popolare, sempre cari ai ricordi di grandi e piccini, coi giochi tradizionali a partire dalle 16,30. Alle 19,30 si ripete la divertente e attesa sfida della Gara della Pastasciutta. Le iscrizioni ai vari giochi avvengono sul posto gratuitamente.

Il gran giorno di domenica 3 maggio si apre con la solenne cerimonia dell’Alzabandiera e il saluto di dieci colpi “a cannone”. Le Messe mattutine delle 8,30 nella chiesa della Santa Croce in Favazzina e delle 10,30 in chiesa Matrice che si celebrano ogni domenica sono confermate. Alle 17,15 nella chiesa dello Spirito Santo il Rosario in vernacolo. Alle 18,00 la Santa Messa solenne, con la partecipazione della locale sezione dell’Associazione nazionale fra i Marinai d’Italia e delle Autorità civili e militari. Alle 19,00 l’avvio della processione con prima sosta sulla riva del mare, dalla quale partono le imbarcazioni che curano la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei Caduti in mare in tutti i tempi di pace e guerra.

La processione, accompagnata dalla Banda “Città di Scilla-Clemente Scarano”, abbraccia le vie del quartiere di Marina Grande ed è salutata, al suo rientro, dal sorteggio di una statuetta-ricordo del Santo e dall’atteso spettacolo di giochi pirotecnici, nel suggestivo scenario del Castello e della Spiaggia delle Sirene.