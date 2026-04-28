Saponara: presentata la lista civica “Radici e Futuro”, con candidato a sindaco Maria Spidalieri

È stata presentata oggi, martedì 28 aprile, presso il Comune di Saponara, la lista civica “Radici e Futuro”, con candidato a sindaco Maria Spidalieri. A depositare ufficialmente la documentazione sono state due giovani delegate di lista, un segnale concreto della volontà di puntare su nuove energie, competenze e partecipazione attiva. Donne impegnate quotidianamente tra famiglia, lavoro e sociale, in linea con i valori e il profilo della candidata sindaca. Accanto a Maria Spidalieri erano presenti: i candidati al Consiglio Comunale e i sostenitori della lista. Un gruppo composto in larga parte da giovani, uniti da entusiasmo, senso di responsabilità e dal desiderio di contribuire concretamente alla crescita del paese. L’obiettivo è chiaro: costruire un’amministrazione inclusiva, capace di far sentire ogni cittadino parte integrante delle scelte e del futuro di Saponara.

“Non siamo qui per occupare poltrone – ha dichiarato Spidalieri durante la presentazione – ma per rimettere al centro le persone. La nostra è una lista di cittadini che conoscono Saponara, che la vivono ogni giorno e che vogliono restituirle un futuro senza tradirne le radici”. La squadra è composta da candidati consiglieri e da assessori designati: figure anche tecniche, selezionate per competenza e capacità, lontane da logiche di appartenenza politica. “Non guardiamo alle poltrone, ma al lavoro da fare”, ha aggiunto il candidato.

I punti principali del programma

La lista “Radici e Futuro” si presenterà agli elettori in occasione delle elezioni del 24 e 25 maggio con un programma costruito attraverso l’ascolto e il confronto con la comunità. Tra i punti principali: l’internalizzazione della gestione dei tributi per maggiore efficienza e trasparenza, il rafforzamento del sostegno alle famiglie e alle persone con disabilità, la valorizzazione degli spazi pubblici con strade più sicure e vivibili per i bambini e nuove opportunità per i giovani. Una squadra che unisce esperienza e rinnovamento, con un filo conduttore chiaro: mettere Saponara al primo posto, con serietà, impegno e visione.