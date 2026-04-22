Saponara, Maria Spidalieri inaugura la sede di “Radici e Futuro”: al via la campagna elettorale

Messina: con l’inaugurazione della sede elettorale prende ufficialmente il via la campagna elettorale della lista civica “Radici e Futuro - Insieme per Saponara”

  • Radici e Futuro Saponara
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Con l’inaugurazione della sede elettorale prende ufficialmente il via la campagna elettorale della lista civica “Radici e Futuro – Insieme per Saponara”, guidata dal candidato a sindaco Maria Spidalieri, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Nel corso dell’incontro, Spidalieri ha sottolineato il valore della propria candidatura, la prima al femminile nella storia del Comune. “Essere la prima candidata donna alla carica di sindaco non è solo un traguardo personale, ma un impegno che porto con senso di responsabilità. Non è una questione di numeri, ma di civiltà”, ha dichiarato. Presentata anche la squadra che affiancherà la candidata, definita “una lista civica libera, indipendente e lontana da logiche di partito. Il nostro unico interesse è Saponara”, ha aggiunto, ribadendo la volontà di costruire un progetto basato su partecipazione e ascolto.

Punti centrali del programma

Tra i punti centrali illustrati, la gestione dei tributi, con l’obiettivo di internalizzare il servizio per renderlo più equo e vicino ai cittadini, la sicurezza del territorio e la manutenzione della viabilità rurale. Spazio anche ai giovani, con la proposta di reintrodurre il Consiglio comunale dei ragazzi. “La nostra sarà una campagna elettorale che mette al centro i cittadini e il futuro del paese”, ha concluso Spidalieri.

I candidati al consiglio comunale

Presentati, infine, i candidati al Consiglio comunale: Adriana Cannistraci (capolista), Irene Luca, Elisa Messina, Alessia Venuto, Bertino Gaspare, Campanella Tullio, Coppini Matteo, Giordano Nicola, Naborre Emiliano, Puglisi Nicola, Tricomi Antonio (Tony), Venuto Santo (Santino).

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