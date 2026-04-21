San Giorgio e 25 aprile, le creazioni fatte a mano da “L’Oro di Febea” colorano la via Marina | INFO

In occasione delle festività di San Giorgio e della Festa della Liberazione, l’Associazione “L’Oro di Febea” sarà presente in via straordinaria sul Viale Zerbi di Reggio Calabria dal 22 al 26 aprile. Per cinque giornate consecutive, lungo il viale, sarà possibile incontrare le artiste dell’associazione e osservare da vicino manufatti realizzati con tecniche diverse. L’iniziativa si inserisce nel clima delle festività, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’occasione per vivere il centro cittadino e scoprire creazioni originali frutto di passione e abilità.

Nel corso delle giornate sarà inoltre allestito un piccolo spazio solidale “Uniti per un sorriso”, per contribuire insieme a donare più sorrisi possibili. Gli stand saranno aperti con orario continuato, dalle 10:00 alle 23:00.

Per info: vicepresidente esecutiva Silvia Belmonte (Organizzatrice e curatrice evento) https://www.facebook.com/Associazionelorodifebea.