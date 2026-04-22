San Ferdinando, stabilizzati 14 lavoratori TIS: record tra i piccoli Comuni

Si è concluso oggi, con la firma ufficiale dei contratti di assunzione, il cammino per la stabilizzazione dei lavoratori ex tirocinanti di inclusione sociale in forza presso il Comune di San Ferdinando. Un atto amministrativo che segna un passaggio cruciale per l’Ente e per la vita di numerose famiglie del territorio, dopo un lungo iter politico e burocratico non privo di ostacoli e difficoltà. L’operazione, definita dall’Amministrazione Comunale come un intervento di alta valenza sociale, pone fine a una stagione di precariato e trasforma i precedenti percorsi formativi in nuovi rapporti di lavoro solidi e dignitosi.

La stabilizzazione mette fine a una condizione senza tutele e risponde alle legittime aspettative esistenziali dei lavoratori coinvolti. Per anni, queste persone hanno garantito il proprio apporto alla pubblica amministrazione in condizioni di incertezza e precariato: oggi, quella dedizione viene riconosciuta con la certezza del diritto e la stabilità contrattuale, restituendo serenità e prospettive di futuro.

“Questa giornata non rappresenta solo un adempimento burocratico, ma un atto di giustizia sociale, è il segno tangibile di quanto la nostra Amministrazione creda nella dignità del lavoro come motore di crescita.” dichiara il Sindaco Luca Gaetano. ” Vantiamo inoltre un primato: San Ferdinando è il comune con il rapporto più alto tra tirocinanti stabilizzati e popolazione: ben 14 su 5000.

Ciò, se da un lato ci chiama a massimizzare l’efficienza amministrativa per restituire benefici concreti alla comunità, dall’altro induce qualche preoccupazione per il futuro: pur riconoscendo con gratitudine gli sforzi sinora compiuti dalla Regione Calabria a guida Occhiuto, ci attendiamo un ulteriore sforzo dal Governo per lo stanziamento di fondi strutturali e storicizzati e dalla Regione una premialità futura per i Comuni più esposti.

In ogni caso, essere il comune con il più alto tasso di stabilizzazioni in rapporto agli abitanti è un orgoglio che condivido con l’intera comunità. Abbiamo avuto il coraggio di trasformare l’incertezza in una risorsa strutturale, dotando San Ferdinando di una burocrazia solida e umana, pronta per le sfide del futuro.”

A margine della firma dei contratti, i lavoratori stabilizzati hanno voluto esprimere il proprio ringraziamento all’Amministrazione Comunale attraverso una nota congiunta in cui hanno voluto sottolineare il valore umano e politico dell’operazione:

“Oggi per noi non è soltanto il giorno della firma di un contratto, ma l’inizio di una nuova vita. Desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine al Sindaco Luca Gaetano e alla intera amministrazione comunale per aver creduto in noi sin dal primo momento.

In questi anni abbiamo vissuto il peso dell’incertezza, ma abbiamo trovato nel Sindaco un interlocutore che ha saputo ascoltare non solo i lavoratori, ma le persone dietro quelle mansioni. Rivolgiamo a lui e alla amministrazione comunale un ringraziamento sentito per la determinazione con cui è stata condotta una trattativa complessa e per la lungimiranza politica dimostrata.

Grazie ai suoi sforzi e alla volontà di questa Amministrazione, siamo orgogliosi di poter continuare a servire i cittadini con maggiore serenità e motivazione. Grazie anche al Segretario Generale Maria Alati e ai funzionari tra cui – in primis – il dott. Francesco Giorgi per il costante sostegno e per il gravoso lavoro svolto a nostro favore.”