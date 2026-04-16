Ritorna la CorriReggio: presentata in città la 44ª edizione della storica manifestazione

Un cocktail ben amalgamato con ingredienti e stimoli diversi, tra tradizione consolidata e novità importanti, senza escludere sorprese, caratterizzerà il programma della Corrireggio 2026, la popolare e attesissima manifestazione podistica ambientale di primavera, organizzata da Legambiente Reggio Calabria “Città dello Stretto” attraverso l’apposito Team organizzativo, insieme a tante altre realtà associative culturali e sportive cittadine, giunta al quarantatreesimo anno e quarantaquattresima edizione.

La novità importante di questa edizione è l’avvenuta storicizzazione da parte dell’Ente Città Metropolitana, una decisione attesa da tempo e concretizzatasi con delibera del Consiglio Metropolitano del novembre 2025 con l’allora sindaco Giuseppe Falcomatà. Si tratta in sostanza del riconoscimento di Corrireggio quale evento di alta valenza identitaria di livello internazionale e di grande rilevanza culturale e sociale per la sua capacità di promozione dell’ambiente, del sociale, del turismo e dello sport, inteso soprattutto come mezzo educativo e salutistico di partecipazione inclusiva per tutti.

Particolarmente suggestivo il filo conduttore di questa edizione, “lI sentimento dei luoghi”, un richiamo a un nuovo modo di leggere e riscoprire, attraverso l’andare a vedere direttamente, soprattutto correndo o camminando nella natura, la storia e la ricchezza di territori e di paesaggi, luoghi che stanno magari a due passi da noi e molto spesso sono ignorati o trascurati. Luoghi intesi come terreno concreto per una nuova scommessa di “senso”, di emozioni, di vera civiltà, di futuro.

Da Corrireggio, gli organizzatori vogliono far partire un appello ad una maggiore attenzione ad alcuni luoghi naturali particolari che aspettano – come è stato sottolineato – che qualcuno li guardi con giusto sguardo, li rispetti li faccia rivivere. A tale proposito, nel corso della conferenza stampa, è stato richiamato un pensiero del professore Domenico Minuto, grande personalità di storico e camminatore da sempre vicino ai temi degli escursionisti e ambientalisti, recentemente scomparso: “C’è come un’attesa, una richiesta dei luoghi; che qualcuno li guardi, li rispetti, li faccia rivivere”.

Esempio emblematico in tal senso non poteva che essere la Collina di Pentimele, luogo di straordinario valore sottratto, grazie proprio alla rivolta dei reggini nel corso della prima Corrireggio e all’impegno di questi decenni, agli appetiti di mafia, speculazione privatistica e dove però non solo l’agognato Parco Urbano stenta a distanza di anni ad essere realizzato, ma dove tra incendi e frane il degrado avanza e anche le buone opere realizzate sono lasciate alla mercé dei vandali e devastate. Proprio sulla Collina di Pentimele sabato 18 aprile si concluderà un trekking a piedi a cavallo e in bici che prenderà via dall’area del Porto, per quest’occasione aperto al passaggio grazie alla disponibilità dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, che farà anche tappa presso la sede della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto per un omaggio, condiviso con l’Autorità del Comando, al monumento del Capitano di Fregata Natale De Grazia.

Sulla Collina di Pentimele, seconda tappa del trekking, dalle ore 10, partendo dal piazzale del Fortino Sud, si svolgerà l’iniziativa “Collina di Pentimele – guardala con i tuoi occhi. Breve visita esplorativa aperta ai partecipanti al trekking e a agli altri cittadini che vorranno salire, in automobile o con altri mezzi, per parlare del suo valore e sul suo futuro desiderabile.

Informazioni e aspetti tecnici per i partecipanti

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici della Corireggio corsa/passeggiata podistica del 25 aprile molto resterà immutato rispetto allo scorso anno, dal percorso alle due diverse categorie di partecipanti: agonisti e non agonisti. Ci sarà però anche qui una innovazione importante che per l’organizzazione è una prova del nove in vista di una riproposizione stabile a partire dal prossimo anno. Quest’anno tutto il sistema di cronometraggio sarà elettronico, a cura della IDchronos, importante società a livello nazionale, in collaborazione con l’ASD Reggina Cronometristi, società della FICR che ha garantito il cronometraggio alla Corrireggio in tutti questi anni.

Il pettorale che verrà consegnato conterrà un microchip che sarà rilevato al passaggio sui tappeti elettronici disposti al punto di viraggio e all’arrivo. Cosi anche le classifiche saranno elaborate dallo stesso sistema. Sarà tutto più veloce, più efficiente e più sicuro. Alle diverse centinaia di partecipanti e di spettatori sarà chiesta un’importante collaborazione per aiutare a non creare assembramenti soprattutto nella zona dell’arrivo, passando velocemente sul tappeto elettronico e allontanandosi verso il punto di ristoro, cosi gli operatori potranno lavorare al meglio.

Alla corsa non competitiva ci si può iscrivere on-line sul sito https://live.idchronos.it/it/gara/8190/44-corrireggio, a cui si può accedere anche dal sito www.corrireggio.org e dalla pagina FB Corrireggio, e ritirare il pettorale e il pacco gara la mattina del 25 aprile al raduno fino alle ore 10 presso i banchetti predisposti, oppure per evitare file nei giorni precedenti la gara presso i punti di iscrizione: INFO-POINT dell’ATAM sul Corso Garibaldi n. 45, vicino a Piazza De Nava, o all’Urban Center in via Campanella n. 39, accanto al Liceo Classico, dove, sempre nei giorni precedenti, ci si può anche iscrivere. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato entro le ore 10 del 25 aprile al raduno sul Lungomare presso la Stele “. Falcomatà”

Alla gara competitiva i tesserati FIDAL, EPS e i possessori di Runcard potranno iscriversi solo on-line sul sito https://ive.idchronos.it/it/gara/8190/44-corrireggio, e ritirare il pettorale e il pacco gara la mattina del raduno presso i banchetti dedicati. Per gli atleti il termine di chiusura delle iscrizioni on-line è fissato entro le ore 24.00 del 23 Aprile 2026 ed il giorno della gara non saranno consentite nuove iscrizioni. Sul sito www.corrireggio.org si potranno trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare, il regolamento e il percorso della corsa.

Gli interventi

La città dello Stretto torna a riabbracciare la CorriReggio, quest’anno alla 44ª edizione. La storica manifestazione, com’è noto, si terrà il 25 aprile. Organizzata da Legambiente Reggio Calabria “Città dello Stretto”, insieme a tante altre realtà associative culturali e sportive cittadine, è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa. L’inizio sarà alle ore 9:00, la partenza alle ore 10:45 da Piazza Indipendenza a Reggio Calabria.

Tra gli interventi in conferenza stampa, quello del sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace. “La Corrireggio non è solo una manifestazione amata da moltissimi reggini, ma è anche un evento storicizzato della Città metropolitana. Questo vuol dire che oltre alla valenza affettiva e sociale è diventata un patrimonio culturale della nostra città e del territorio metropolitano. Aver deciso, da diverso tempo, di associare gli ideali di Legambiente alla nostra attività istituzionale, significa non solo dare un contributo per l’evento, ma supportare nel concreto iniziative e programmazioni tese alla valorizzazione ambientale e tutela del nostro territorio. La Corrireggio, del 25 aprile, che torna in una data simbolica, come quella della Festa della Liberazione, ci pone quindi l’evidenza di un legame, in questo caso dello sport, ma soprattutto del rispetto di tutto ciò che ci circonda e ci accoglie, come l’ambiente, la terra, il mare e il cielo. Saranno giorni di grande festa e partecipazione che coincideranno anche con il 23 aprile, festa di San Giorgio e patrono della Città di Reggio Calabria”.

Gli altri interventi: