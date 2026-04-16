CorriReggio 2026, tutte le info: percorso, regolamento e programma

Questa mattina è stata ufficialmente presentata la 44ª edizione della CorriReggio, evento storico e tradizionale della città dello Stretto che si tiene ogni anno nella mattina del 25 aprile. Politica e organizzatori sono intervenuti al tavolo della conferenza stampa, illustrando anche quelli che sono alcuni dettagli dell’evento. Qui di seguito, nello specifico, tutte quelle che sono le informazioni relative all’evento, tra cui percorso completo, programma e regolamento.

Il percorso

Questo il percorso:

Il regolamento

Questo il regolamento:

Il programma

Qui di seguito il programma: