CorriReggio 2026, tutte le info: percorso, regolamento e programma

Ufficialmente presentata la 44ª edizione della CorriReggio, evento storico e tradizionale della città dello Stretto che si tiene ogni anno nella mattina del 25 aprile: tutte le informazioni

Partenza Corrireggio 2025
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Questa mattina è stata ufficialmente presentata la 44ª edizione della CorriReggio, evento storico e tradizionale della città dello Stretto che si tiene ogni anno nella mattina del 25 aprile. Politica e organizzatori sono intervenuti al tavolo della conferenza stampa, illustrando anche quelli che sono alcuni dettagli dell’evento. Qui di seguito, nello specifico, tutte quelle che sono le informazioni relative all’evento, tra cui percorso completo, programma e regolamento.

Il percorso

Questo il percorso:

CORRIREGGIO 2026 - PERCORSO CORRIREGGIO 2026_PLANIMETRIA PERCORSO

Il regolamento

Questo il regolamento:

Regolamento CorriReggio 2026 Regolamento CorriReggio 2026 Regolamento CorriReggio 2026 Regolamento CorriReggio 2026

Il programma

Qui di seguito il programma:

CORRIREGGIO 2026 Programma Corsa Podistica

Leggi altri articoli di Sport