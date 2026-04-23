Riprendono le lezioni al Liceo di Locri. Micheli: “scuola restituita agli studenti”

“Ringrazio tutte le istituzioni che si sono impegnate per il raggiungimento dell’obiettivo primario: far rientrare i ragazzi a scuola. Il Liceo Classico Ivo Oliveti di Locri è un’istituzione storica, punto di riferimento per il territorio locrideo e non solo. È stata anche la mia scuola. Li ho studiato e, quindi, sono particolarmente legata al ricordo e a ciò che rappresenta questo istituto per la Locride”. Lo ha detto l’assessore all’Istruzione della Regione Calabria, Eulalia Micheli, nel corso della manifestazione di oggi al Liceo Oliveti, che ha sancito il rientro a scuola degli studenti dopo la chiusura a causa di un allagamento che nei giorni scorsi ha reso inagibili diversi ambienti dell’istituto, alla quale erano presenti anche molti sindaci, rappresentanti delle istituzioni scolastiche e della Città metropolitana di Reggio Calabria. “Sono molto felice di aver favorito il dialogo tra genitori e dirigente e ringrazio anche l’Ufficio scolastico regionale, che avevo interpellato fin da subito, e la dottoressa Giannicola la quale si è messa subito a disposizione della scuola e dei ragazzi”, rimarca.

Incontro con la città metropolitana

“Oggi – informa Micheli – ho anche avuto un incontro tecnico con la Città metropolitana sui lavori che dovranno essere ancora ultimati entro l’inizio del nuovo anno scolastico. Vigilerò, per quanto mi compete, sui prossimi passaggi che vedono la Città Metropolitana, che ha disposto la regolare ripresa delle attività didattiche, impegnata in alcuni interventi strutturali da ultimare entro l’inizio dell’anno scolastico, a settembre. Sarò sempre vicina agli studenti, alle loro famiglie e alla comunità scolastica”.