“Reggio Futura” presenta i candidati, al via la sfida per le elezioni comunali

Si avvicina un passaggio cruciale nella corsa alle elezioni comunali di Reggio Calabria, con la presentazione ufficiale dei candidati della lista “Reggio Futura”, in programma venerdì 24 aprile alle ore 17:30. L’evento si terrà presso la segreteria situata in via Tripepi 87/89, segnando un momento chiave per la definizione degli equilibri politici cittadini. La lista si presenta all’interno del centrodestra al fianco del candidato sindaco Francesco Cannizzaro.
Entra nel vivo la campagna elettorale
La presentazione della lista Reggio Futura, di cui è protagonista Giuseppe Scopelliti, si inserisce nel pieno della campagna per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, una tornata elettorale che si preannuncia particolarmente significativa per il futuro della città.