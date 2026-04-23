Reggio Calabria, viale Europa riasfaltato, ma hanno coperto un tombino: “ora è una buca con 4 conetti”

“Guardate bene questa foto. Siamo sul Viale Europa a Reggio Calabria. L’asfalto è stato steso appena tre giorni fa. Un lavoro nuovo, pulito… se non fosse per un piccolo particolare: hanno asfaltato sopra un tombino. Sapevano che era lì? Ovviamente sì. Ma invece di livellarlo a regola d’arte subito, hanno preferito coprire tutto per poi tornare tre giorni dopo, spaccare l’asfalto appena messo e lasciarci questo spettacolo: una buca profonda in mezzo alla carreggiata. Quattro coni e un cartello messi alla meno peggio. Un pericolo costante per automobilisti e centauri”. È la segnalazione fatta dall’Anonimo reggino, il cittadino di Reggio Calabria che riporta problematiche, incompiute e disagi presenti in città.

“Le domande sorgono spontanee:

Perché chiudere un tombino sapendo di doverlo riaprire dopo 72 ore?

Quanto tempo dovremo aspettare prima che questa “toppa” diventi una sistemazione definitiva e sicura?

Chi paga per questo doppio lavoro? Spoiler: la risposta la conosciamo già, escono dalle nostre tasche.

Non è solo una questione di estetica, è una questione di programmazione e rispetto per i soldi pubblici e per la sicurezza dei cittadini. Reggio merita di meglio di questi lavori fatti a metà“, conclude.