Reggio Calabria, studenti reggini in visita al Museo del Mare. Battaglia: “tanti progressi, cambierà lo skyline della città”

Un’importante visita istituzionale e formativa ha avuto luogo presso il cantiere del Museo del Mediterraneo, dove gli studenti dell’indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) del Polo Tecnico Professionale “Righi – Boccioni – Fermi” hanno potuto osservare da vicino lo stato di avanzamento dei lavori e approfondire gli aspetti progettuali di questa grande opera destinata a ridisegnare il waterfront della città. A salutare gli studenti, il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, e l’assessore con delega alla realizzazione dell’opera, Carmelo Romeo, insieme all’ingegnere Mauro Cuocci della Cobar e agli altri tecnici presenti, hanno illustrato le caratteristiche del progetto e l’importanza strategica di questo nuovo polo museale per la città.

“Ogni volta che vengo in visita al Museo del Mediterraneo – ha affermato Battaglia – vedo tantissimi progressi. L’impresa sta portando avanti i lavori giorno dopo giorno con grande impegno, così come forte è stato l’impegno dell’Amministrazione comunale nel sostenere un’opera che rappresenterà una meraviglia architettonica capace di cambiare lo skyline della città e rafforzare la proiezione di Reggio sul Mediterraneo. Si tratta di un’opera intitolata a un illustre reggino, Gianni Versace, che diventerà un vero fiore all’occhiello della nostra comunità. Oggi i ragazzi sono rimasti affascinati da un cantiere che porterà alla realizzazione di una struttura davvero straordinaria”, ha dichiarato il Sindaco facente funzioni.

“Siamo contenti di aver avviato questo percorso insieme alla scuola – ha aggiunto Romeo – perché offrirà agli studenti la possibilità di seguire tutte le fasi dell’opera fino alla sua conclusione. Abbiamo coinvolto gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo CAT: i più fortunati saranno probabilmente quelli delle terze, che potranno assistere sia all’inizio che al completamento dei lavori”, ha spiegato l’assessore Carmelo Romeo. Questa visita ha rappresentato non solo un’occasione di approfondimento formativo per gli studenti, ma anche un’importante occasione per conoscere da vicino un progetto che, una volta completato, cambierà profondamente l’immagine della città e rafforzerà la sua connessione con il Mediterraneo.