Reggio Calabria, studenti del Convitto “Campanella” sul podio del Concorso “Salvatore Versace” | NOMI

Gli studenti del Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella” sul podio al Concorso Salvatore Versace, “Aido: un sì oggi una vita domani!”

Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella” sul podio al Concorso Salvatore Versace, “Aido un sì oggi una vita domani!”

Densa di emozione, significato e impegno civile, la cerimonia della premiazione degli studenti reggini vincitori del Concorso “Salvatore Versace” sezione Spot, “Aido: un sì oggi una vita domani!” promosso dal gruppo comunale Aido (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) di Reggio Calabria, presieduto dall’ Ing. Nicola Pavone. L’evento si è svolto, il 16 aprile u.s., presso l’aula magna del dipartimento Diceam Ingegneria di Reggio Calabria. A portare i saluti della Dirigente, Dottoressa Francesca Arena, è stata la referente del progetto professoressa Caterina Maria Ielo. Accanto a lei le docenti Serena Greco, Domenica Diano e Viviana Vasile, presenti per sostenere gli studenti e condividere con loro un momento di crescita civile“. È quanto si legge in una nota stampa del Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella”.

Sul podio, per la Scuola Primaria, la classe 5^A (1° premio, ex aequo), la classe 5^C (2° premio, ex aequo); la classe 5^B (3° premio, ex aequo).

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado: Cimino Greta Brigida classe 2^B (2° premio, ex aequo), Caponera Vincenzo classe 2^B, (3° premio ex aequo).

Per la Scuola Secondaria di Secondo Grado: classe 1^A (3° premio, ex aequo).

I nostri studenti, dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di Secondo grado, hanno risposto al concorso con sensibilità, creatività e una sorprendente maturità. Nei loro lavori hanno saputo raccontare che un “sì” può diventare un ponte tra chi soffre e chi attende, tra chi perde e chi rinasce. Sono loro, i giovani, i veri Ambasciatori del dono: capaci di ascoltare, comprendere, trasformare un messaggio in impegno e un valore in testimonianza. La giornata si è conclusa con un applauso che non celebrava solo i premi, ma la consapevolezza che la cultura della donazione cresce proprio lì, tra i banchi di scuola, dove si formano i cittadini di domani“, si legge in conclusione della nota.

Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella” sul podio al Concorso Salvatore Versace, “Aido un sì oggi una vita domani!” (2)

Leggi altri articoli di Reggio Calabria