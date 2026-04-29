Reggio Calabria, Sorical dopo l’articolo di StrettoWeb: “il disservizio idrico nella zona sud è stato tempestivamente risolto”

A seguito dell’articolo di StrettoWeb, pubblichiamo la nota di Sorical che illustra i dettagli dell’intervento dei tecnici compiuto ieri e oggi nella zona sud della città, riportando per filo e per segno tutto ciò che avevamo già anticipato questa mattina nel nostro articolo curiosamente però nel comunicato Sorical si fa riferimento ad un “presunto disservizio” come se non fosse reale quando in realtà lo stesso comunicato Sorical conferma che migliaia di cittadini sono rimasti molte ore senz’acqua tanto nel pomeriggio di ieri quanto nella mattinata di oggi.

Il comunicato stampa di Sorical

“In merito alle notizie diffuse sul presunto disservizio idrico nella zona sud di Reggio Calabria, Sorical precisa che il servizio era stato regolarmente ripristinato già nella giornata di ieri, alle ore 18:00. Nel corso della notte si è successivamente verificata una nuova rottura su un tratto di condotta particolarmente ammalorato. I tecnici sono intervenuti tempestivamente, procedendo alla completa sostituzione del segmento danneggiato” si legge nella nota.

“Le operazioni di riparazione hanno richiesto tempi tecnici più complessi a causa della particolare ubicazione del guasto, verificatosi al di sotto di un pozzetto, circostanza che ha reso più delicato l’intervento. I lavori si sono conclusi nella tarda mattinata e alle ore 13:30 è regolarmente ripresa l’erogazione idrica. Sorical ringrazia i cittadini per la pazienza e la collaborazione, confermando il costante impegno nel garantire la continuità del servizio e nel ridurre al minimo i disagi per l’utenza”.