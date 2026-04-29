Reggio Calabria, guasto idrico ad Arangea lascia a secco migliaia di residenti nella zona sud

Da ieri pomeriggio, il guasto alle pompe di distribuzione situato ad Arangea sta causando forti disagi nelle zone limitrofe, tra cui Maldariti, Saracinello, Arangea e Morloquio, che sono completamente senza acqua. Le pompe, cruciali per il funzionamento del sistema idrico, sono state fermate a causa di un problema tecnico imprevisto, e il flusso idrico verso le abitazioni è stato completamente interrotto. Migliaia di residenti in queste aree sono senza acqua e la situazione continua a persistere anche nella giornata di oggi.

Le prime ore di disservizio: una notte senza acqua

Il guasto ha avuto inizio ieri pomeriggio, con l’interruzione del servizio dalle 14 alle 19, e continua a influenzare la zona anche oggi. Le famiglie sono rimaste a secco trovandosi nella difficile situazione di non avere accesso all’acqua per l’igiene personale, per cucinare e svolgere le normali attività quotidiane. Le case di Maldariti, Saracinello, Arangea e Morloquio sono state gravemente danneggiate da questa interruzione, che ha colpito in particolar modo chi ha bambini piccoli o anziani a carico. La situazione si è ripetuta anche questa mattina, dalle 10, e i residenti continuano a lamentarsi della mancanza di comunicazioni chiare riguardo al ripristino del servizio.

I tecnici al lavoro, ma la situazione non si risolve

I tecnici sono attualmente impegnati nei lavori di ripristino, cercando di risolvere il guasto il prima possibile. Tuttavia, i tempi di ripristino sembrano essere più lunghi del previsto, e molti residenti esprimono la loro frustrazione per la lentezza degli interventi. Nonostante gli sforzi, il guasto alle pompe continua a lasciare senza acqua intere zone, con le famiglie che cercano soluzioni alternative per procurarsi l’acqua.

Le conseguenze per i residenti e il quartiere

La mancanza di acqua potabile sta creando numerosi disagi. Le famiglie sono costrette a fare i conti con una quotidianità difficile, in cui anche i servizi essenziali sono compromessi. In molte abitazioni, il mancato accesso all’acqua sta creando enormi problemi, e le persone sono costrette a cercare fonti alternative di approvvigionamento. Nonostante gli sforzi per risolvere la situazione, i residenti di Maldariti, Saracinello, Arangea e Morloquio sono ormai esausti e chiedono una risoluzione urgente.

La richiesta di un intervento immediato

I cittadini, visibilmente contrariati, chiedono che le autorità locali e i tecnici impegnati nell’intervento agiscano con maggiore celerità per ripristinare l’acqua. Le famiglie chiedono di essere informate con maggiore trasparenza sui progressi e sui tempi di ripristino, e soprattutto vogliono assicurazioni che la distribuzione idrica non venga interrotta nuovamente in futuro. La comunità locale esprime anche la necessità di un sistema di manutenzione più efficiente per evitare che simili guasti si ripetano.