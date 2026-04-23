Reggio Calabria, pericolosa voragine in strada ad Archi: traffico in tilt e residenti esasperati | FOTO

“Gentilissima redazione, vivo nel quartiere di Archi in via Torrente Corvo I Traversa, con la presente volevo segnalare, come si evince dalla foto allegate, una situazione di estremo disagio per i residenti della zona. Si è formata una voragine nell’asfalto, non si comprende bene se stia sprofondando la strada o se sia una buca di grosse dimensioni, che occupa gran parte della careggiata. a tal punto che gli autobus di linea non possono transitare e le autovetture riescono a farlo soltanto passando sopra il marciapiede”. E’ questa la segnalazione inviata alla redazione di StrettoWeb da un cittadino di Reggio Calabria.

“Sembra che siano stati avvisati gli uffici preposti, ma nonostante tutto non si provvede alla manutenzione, quasi non importasse a nessuno. Sembra davvero strano in piena campagna elettorale che nessuno prenda a cuore questa incresciosa situazione. Si aspetta un brutto incidente per provvedere? Si aspetta che qualcuno si faccia male? Si aspetta che qualche ragazzino ci finisca per caso dentro magari con la bicicletta? Prego la sua redazione di fare una segnalazione”.