Reggio Calabria, perdite d’acqua tra via T. Campanella e via XXIV Maggio: “aspettano che diventi piscina?”

Strada che vai, perdita d’acqua che trovi. L’Anonimo reggino, il cittadino che si occupa di segnalare le storture e le problematiche della città di Reggio Calabria, ha segnalato alla redazione di StrettoWeb una perdita d’acqua presente fra via Tommaso Campanella e via XXIV Maggio. “Oggi, tra le strade di via Tommaso Campanella e via XXIV Maggio. Mentre l’Amministrazione Comunale passa le giornate col naso all’insù a osservare il volo delle “proprie frottole”, la realtà ha deciso di scavarsi un bunker in mezzo alla strada. Dicono che stiamo volando verso il futuro, ma a giudicare da questo cratere, l’unico atterraggio previsto è quello del mio braccetto della sospensione. Non è neppure una buca, è un ‘portale esperienziale’ per testare la pazienza dei cittadini e la resistenza dei cerchioni.

Forse sperano che, ignorando il problema abbastanza a lungo, il tombino si trasformi in una piscina comunale per zanzare. Tranquilli, l’acqua nella buca serve a riflettere le nuvole, così gli assessori possono guardare il cielo senza nemmeno alzare la testa“, il messaggio allegato alla vignetta.