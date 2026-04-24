Reggio Calabria, perdita d’acqua in via Possidonea: “frustrante se pensiamo alle tante carenze idriche”

“Cordialissimo direttore di StrettoWeb, voglio portare all’attenzione il problema che persiste in via Possidonea e che rappresenta un inaccettabile spreco di una risorsa preziosa come l’acqua potabile. Le foto mostrano chiaramente la situazione attuale: l’acqua sgorga direttamente dal terreno, fessurando la strada. È evidente che non si tratta di un semplice rivolo, ma di una vera e propria perdita sotterranea. Il percorso dell’acqua prosegue per circa 60 metri lungo la strada, creando disagi e segnando il passaggio di una risorsa che dovrebbe arrivare nelle nostre case, non disperdersi sull’asfalto”. È la segnalazione rivolta alla redazione di StrettoWeb da parte dell’Anonimo reggino, il cittadino che si occupa di segnalare problemi e malfunzionamenti presenti in città.

“L’acqua sembra quasi “ritornare” nella terra, terminando il suo spreco visibile ma continuando a danneggiare il sottosuolo. Un dettaglio fondamentale. Sull’asfalto è visibile un taglio che potrebbe indicare un precedente lavoro di rifacimento del manto stradale. È molto probabile che durante questi lavori una tubatura sia stata danneggiata. Ciò che è certo, guardando lo stato dei luoghi, è che non si tratta di un guasto recente.

È frustrante vedere l’acqua potabile scorrere via così, soprattutto considerando le frequenti carenze idriche che la nostra città spesso affronta. È urgente un intervento risolutivo da parte delle autorità competenti e degli enti gestori del servizio idrico. Un appello alla Municipale: segnalate anche questo, non limitatevi alle multe…“, conclude il lettore.