Reggio Calabria ospita la firma del protocollo d’intesa per la protezione dei diritti delle persone private della libertà

Il 28 aprile 2026, a partire dalle ore 11:30, si terrà un evento di grande importanza istituzionale a Reggio Calabria, presso il Polo Culturale Mattia Preti. In questa occasione, avrà luogo la firma del Protocollo d’intesa tra il Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) – sezione regionale Calabria, e il Presidente del Consiglio regionale della Calabria. Un’iniziativa che segna un passo fondamentale nel rafforzamento della rete interistituzionale tra istituzioni pubbliche e realtà associative qualificate.

Un momento cruciale per i diritti dei detenuti

Il Protocollo d’intesa è il frutto di un processo collaborativo volto a migliorare la protezione dei diritti delle persone private della libertà personale. La firma di questo accordo rappresenta un’opportunità per consolidare la cooperazione tra diverse istituzioni locali e nazionali, con un focus particolare sul supporto alle persone detenute o che si trovano in situazioni di privazione della libertà.

Il Garante regionale ha avuto un ruolo fondamentale nella promozione e nella realizzazione di questa iniziativa, con l’obiettivo di creare una sinergia che consenta di rispondere in modo più efficace alle esigenze delle persone vulnerabili. La presenza di AIGA, un’associazione che da sempre si distingue per il suo impegno sociale e giuridico, garantisce che la difesa dei diritti sia al centro dell’azione.

L’importanza della rete interistituzionale

Uno degli obiettivi principali di questo Protocollo d’intesa è quello di costruire una rete interistituzionale che comprenda non solo gli enti pubblici, ma anche le realtà associative qualificate che operano nel campo dei diritti umani e della giustizia. Il rafforzamento di questa rete si traduce in un miglior coordinamento tra le parti, con la possibilità di affrontare in modo più organico e tempestivo le problematiche legate alla condizione delle persone detenute.

L’iniziativa, infatti, mira a garantire che le politiche regionali siano orientate alla promozione dei diritti fondamentali e al rispetto delle normative internazionali, come quelle che tutelano i diritti degli individui privati della libertà. La collaborazione tra il Garante regionale e l’AIGA Calabria offre una solida base per implementare misure concrete a favore di chi si trova in stato di detenzione o in altre forme di privazione della libertà. La conferenza stampa si svolgerà presso il Polo culturale Mattia Preti di Reggio Calabria, un luogo simbolico che rappresenta l’impegno culturale e sociale della regione.

Il ruolo del Garante regionale e delle associazioni

Il Garante regionale dei diritti delle persone detenute è un ente indipendente che ha il compito di vigilare sulla protezione dei diritti fondamentali delle persone in detenzione. Grazie al lavoro costante di monitoraggio e advocacy, il Garante ha potuto identificare aree di intervento strategiche per migliorare la qualità della vita nelle strutture penitenziarie e per promuovere misure alternative alla detenzione, in linea con i principi di giustizia e umanità.

L’AIGA, rappresentata dalla sezione regionale Calabria, porta con sé una forte competenza in materia di diritti civili, leggi penali e procedurali. La collaborazione con il Garante regionale consolida una rete di esperti che lavorano in sinergia per garantire l’accesso alla giustizia per tutti, specialmente per le persone che vivono in contesti di vulnerabilità.

Un passo avanti per i diritti umani in Calabria

Il Protocollo d’intesa siglato tra il Garante regionale, l’AIGA Calabria e il Presidente del Consiglio regionale della Calabria rappresenta un significativo passo avanti per il miglioramento delle condizioni delle persone detenute e per il rafforzamento delle politiche regionali in materia di diritti umani. Il prossimo incontro del 28 aprile non è solo una firma simbolica, ma un impegno concreto a favore di un sistema giuridico più giusto e umano, in grado di rispondere alle esigenze di chi vive in situazioni di privazione della libertà. Questo evento segna l’inizio di una collaborazione fruttuosa e di una nuova visione della giustizia sociale in Calabria, che pone al centro la dignità e il rispetto dei diritti fondamentali di ogni individuo.