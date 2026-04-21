Reggio Calabria, montagna di spazzatura in via Botteghelle: i bambini crescono e giocano tra i rifiuti

Una montagna di rifiuti, e direte voi: non è una novità. No, non lo è. Ma non può nemmeno essere normalità in una città che si definisce Metropolitana, che ambisce a diventare centro del Mediterraneo e ponte tra Africa ed Europa. La segnalazione alla nostra redazione arriva da via Botteghelle. Una mole di spazzatura accatastata alle spalle del Centro Sportivo Reggio Village, vicino all’aerea verde Largo John Lennon, nella stessa area in cui sorgono la scuola media Gebbione e il PalaBenvenuti.

Si tratta di luoghi molto frequentati da bambini per istruzione, sport e tempo libero. Un luogo in cui i giovani dovrebbero passare ore spensierate, per formarsi culturalmente e sportivamente in vista del futuro. E, invece, sono costretti a stare vicino a questo scempio. E si badi bene, il problema non è delle strutture citate, che sono anche loro vittime della situazione.

Se ne accorgono solo i cittadini della situazione? Perchè dal Comune nessuno interviene? Se questo è il presente che diamo ai nostri bambini, quale futuro avranno?