Reggio Calabria, lavori negli orari di punta verso la strada per il Liceo “Volta”: furia Ripepi, “non si può governare in questo modo”

Il Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria e Consigliere Comunale di Reggio, Massimo Ripepi, interviene sulla disorganizzazione dei lavori pubblici che stanno creando notevoli disagi ai cittadini. “Ancora una volta assistiamo all’ennesimo episodio di disorganizzazione e cattiva gestione da parte dell’amministrazione comunale, incapace persino di programmare dei lavori pubblici senza arrecare enormi disagi ai cittadini”, ha dichiarato Ripepi, commentando le numerose segnalazioni ricevute da cittadini e personale scolastico riguardo ai lavori in corso sulla strada che da Modena conduce verso il Liceo Scientifico “A. Volta”.

Secondo Ripepi, i lavori, che si svolgono in una delle arterie principali della città, hanno creato un paralizzamento totale del traffico, soprattutto nelle ore di punta. Il consigliere ha affermato: “sono stato contattato da numerosi cittadini esasperati per quanto accaduto questa mattina. I lavori in corso lungo quell’arteria fondamentale hanno di fatto paralizzato il traffico proprio nelle ore di massimo afflusso verso la scuola, creando enormi difficoltà agli studenti, ai genitori, agli autobus e a tutti coloro che percorrono quotidianamente quella strada”.

Ripepi sottolinea che la viabilità è andata completamente in tilt, con effetti devastanti anche su strade limitrofe e sull’autostrada. Il traffico congestionato ha avuto gravi ripercussioni anche su chi si dirigeva verso il Nord, causando un vero e proprio blocco della circolazione: “la chiusura o il rallentamento di quel tratto ha provocato un blocco generalizzato della circolazione, con ripercussioni anche sull’autostrada, soprattutto per chi proviene da Sud in direzione Nord. Una situazione pericolosa oltre che assurda, che ha messo in difficoltà centinaia di persone e rischiato di creare ulteriori problemi di sicurezza”.

Ripepi pone una domanda cruciale riguardo alla tempistica dei lavori: “la domanda è d’obbligo, era proprio necessario effettuare questi lavori di mattina, nell’orario in cui migliaia di studenti e lavoratori si recano a scuola e al lavoro? Perché non intervenire nelle ore notturne, come si fa nelle città normali e ben amministrate, evitando di paralizzare un intero quadrante della città?”.

Il segretario di Alternativa Popolare Calabria non risparmia critiche all’amministrazione comunale, che definisce un esempio di mala amministrazione: “questa è la fotografia di dodici anni di mala amministrazione: mancanza di programmazione, assenza di buon senso e totale disinteresse verso i reali bisogni dei cittadini. Non si può continuare a governare in questo modo, senza prevedere le conseguenze di decisioni tanto impattanti sulla quotidianità delle persone”.

Infine, Ripepi conclude chiedendo un intervento immediato e una gestione più responsabile dei lavori pubblici: “chiediamo che si intervenga immediatamente su quanto accaduto e che si pianifichino i lavori pubblici con criterio e responsabilità. Gli studenti, le famiglie e i lavoratori meritano rispetto. Reggio Calabria non può continuare a pagare il prezzo dell’improvvisazione. Quantomeno, l’unica magra consolazione, risiede nel fatto che il tempo di questa apocalittica amministrazione è finalmente giunto al termine”.