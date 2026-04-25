Reggio Calabria, Massimo Labate inaugura la segreteria politica

Domenica 26 aprile, alle ore 17:30, si terrà l’inaugurazione della segreteria elettorale di Massimo Labate, candidato alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria. L’evento avrà luogo in via Domenico Tripepi n. 13, nella storica discesa della villa comunale.All’evento saranno presenti diverse figure politiche di spicco, a cominciare dal Presidente di Reggio Futura, avv. Italo Palmara e da Giuseppe Scopelliti, ex sindaco di Reggio Calabria. Il Candidato Sindaco, on. Francesco Cannizzaro, sarà anch’egli presente all’inaugurazione.