Reggio Calabria, la proposta di Simone Veronese: “portare in città una sezione della Corte dei conti”

“Una proposta chiara, concreta e con una forte valenza istituzionale: portare a Reggio Calabria una sezione della Corte dei conti“. È questa la linea lanciata dal Prof. Simone Veronese, coordinatore della lista civica “Reggio Protagonista”, che inserisce il tema all’interno di una più ampia visione di rafforzamento della presenza dello Stato sul territorio. “Reggio Calabria, infatti, rappresenta già oggi un punto di riferimento nel sistema giudiziario e amministrativo del Mezzogiorno. La città è sede di Corte d’Appello e ospita la sezione del Tribunale Amministrativo Regionale, oltre alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado e all’Avvocatura dello Stato. Un assetto che, secondo Veronese, configura una naturale vocazione istituzionale che non può essere ignorata“.

“Non si tratta di una rivendicazione formale – spiega Veronese – ma di una scelta di buon senso amministrativo e di efficienza. Reggio Calabria ha già tutte le caratteristiche per ospitare una sezione della Corte dei conti, completando così il quadro delle principali istituzioni dello Stato presenti sul territorio. Al centro della proposta vi è anche una riflessione legata alle prospettive future del territorio. Le grandi trasformazioni infrastrutturali e gli investimenti pubblici attesi richiederanno infatti un sistema di controllo ancora più capillare, tempestivo ed efficace. In questo scenario, la presenza di una sede locale della Corte dei conti rappresenterebbe un presidio fondamentale per garantire trasparenza, legalità e corretto utilizzo delle risorse pubbliche”.

“La funzione della Corte dei conti – sottolinea Veronese – è quella di vigilare sulla spesa pubblica e sugli appalti. È evidente che un territorio come quello dello Stretto, destinato a essere al centro di importanti investimenti, ha bisogno di un controllo diretto, senza continui spostamenti tra città e senza rallentamenti burocratici”.

Il coordinatore di Reggio Protagonista annuncia inoltre che “chiederà formalmente a Francesco Cannizzaro, candidato a sindaco di Reggio Calabria, di farsi carico di questa proposta istituzionale, coinvolgendo il Presidente della Regione Calabria, affinché venga avviato un percorso concreto per l’istituzione della sezione della Corte dei conti, individuando anche i locali idonei ad ospitarla. La proposta si inserisce così in una visione più ampia di riequilibrio istituzionale e territoriale, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Reggio Calabria nel sistema amministrativo nazionale. Un percorso che, secondo “Reggio Protagonista”, passa non solo attraverso le grandi opere e lo sviluppo economico, ma anche attraverso una presenza concreta, efficiente e stabile dello Stato. Dove ci sono risorse pubbliche e sviluppo – conclude Veronese – deve esserci lo Stato. E lo Stato, a Reggio Calabria, deve essere presente fino in fondo”.