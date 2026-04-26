Reggio Calabria, la 3D dell’Istituto Nosside Pythagoras Moscato conquista le finali nazionali di calcio a 5

C’è una classe che sta facendo parlare di sé ben oltre i corridoi dell’Istituto scolastico Nosside Pythagoras Moscato: è la mitica 3D della scuola secondaria di primo grado, protagonista di una serie di vittorie, inanellate egregiamente nel torneo di calcio a 5 misto. Dopo aver superato con determinazione le fasi provinciali, le ragazze e i ragazzi hanno brillato anche alle regionali, disputate nel vivace centro sportivo di Cosenza, conquistando con merito il pass per le attesissime finali di Roma, in programma a fine maggio.

Un risultato che profuma di squadra vera, soprattutto in un’edizione dal sapore speciale. Quest’anno, infatti, è stato introdotto un regolamento innovativo che ha cambiato lo spirito e l’intenzione di questo sport: niente più selezioni ristrette, ma squadre formate per classe e rigorosamente miste. Una scelta che ha puntato dritto su inclusione, collaborazione e rispetto reciproco. E la 3D ha risposto presente, anzi presentissima, trasformando ogni partita in una lezione di gioco di squadra e fair play, distinguendosi per talento e correttezza.

Tra passaggi precisi, difese coraggiose e gol da incorniciare, i protagonisti di questa avventura sportiva sono: Fabio Belgenio, Sara Bruzzese, Antonio Costagliola, Sharon Rosy Cucè, Pietro De Girolamo, Andrea Donisi, Filippo Latella, Melissa Pisani, Greta Maria Tomasello, Greta Maria Toscano, Jacopo Zampaglione. Volti sorridenti, ma risoluti che, partita dopo partita, hanno costruito un percorso appassionante, culminato nella conquista del titolo provinciale e nel trionfo regionale; questi giovani rappresentano un esempio positivo di sportività e partecipazione attiva alla vita scolastica. La loro dedizione e la loro grinta hanno contribuito in modo decisivo al raggiungimento di questo importante traguardo.

Dietro ogni grande squadra, però, c’è sempre una guida solida. E la 3D ha potuto contare su allenatori d’eccezione: i docenti di scienze motorie, i professori Giorgio Carere ed Emanuela Cervasio, referente del progetto, affiancati dal prezioso supporto del professor Antonino Caridi. Con passione e competenza, hanno saputo motivare, organizzare e accompagnare i ragazzi verso questo straordinario risultato. Un grazie speciale va anche ai genitori, sempre presenti sugli spalti, pronti a sostenere, incoraggiare e collaborare con entusiasmo. La loro partecipazione è stata un vero valore aggiunto.

Non possono mancare i ringraziamenti al Dirigente scolastico, ing. Antonino Giuseppe Ubaldini e al Vicepreside, prof. Giuseppe Sarleti, che hanno creduto nel progetto e sostenuto con convinzione l’importanza dello sport come parte integrante del percorso educativo. La vittoria della 3D non è solo una medaglia da esibire, ma un messaggio forte e chiaro: la scuola può essere un luogo dove crescere insieme, valorizzare i talenti e imparare il significato più autentico di inclusione. Ora lo sguardo è puntato su Roma. E se il buongiorno si vede dal mattino, c’è da aspettarsi un finale… col botto!