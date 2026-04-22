Reggio Calabria investe su formazione e lavoro: 27 nuove Guardie giurate venatorie volontarie qualificate

Si è concluso con la consegna ufficiale degli attestati il percorso formativo promosso dalla Città Metropolitana, che ha portato alla qualificazione di 27 nuove Guardie giurate venatorie volontarie. La cerimonia, ospitata nella sala Trisolini di Palazzo Alvaro, ha rappresentato non solo un momento simbolico di riconoscimento, ma anche la tappa finale di un progetto che punta a rafforzare competenze, legalità e tutela ambientale. A presiedere l’incontro è stato il sindaco facente funzioni Carmelo Versace, affiancato dal dirigente di settore Fortunato Battaglia e dai docenti Giorgio Panuccio, Giorgia Milicia e Giovanni Barilla, protagonisti del percorso didattico.

Il valore della formazione professionale per il territorio

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia della Città Metropolitana orientata alla valorizzazione della formazione professionale, considerata un settore chiave per lo sviluppo locale. Nel suo intervento, Carmelo Versace ha sottolineato come iniziative di questo tipo rappresentino «un lavoro eccezionale» in un ambito decisivo per la crescita sociale ed economica.

La formazione delle Guardie giurate venatorie volontarie assume infatti un duplice significato: da un lato contribuisce alla tutela del patrimonio faunistico e ambientale, dall’altro crea figure qualificate in grado di operare con competenza sul territorio. Il percorso didattico ha permesso ai partecipanti di acquisire conoscenze tecniche e normative fondamentali, consolidando un profilo professionale sempre più richiesto.

Le difficoltà organizzative e il successo del progetto

Non sono mancate le criticità lungo il cammino. Lo stesso Carmelo Versace ha evidenziato le difficoltà organizzative affrontate dall’Ente, che tuttavia è riuscito a portare a termine il corso con successo. Organizzare un percorso per Guardie giurate venatorie volontarie richiede infatti una pianificazione complessa, risorse adeguate e una forte capacità gestionale. «Serve impegno, determinazione e, a volte, la capacità di superare situazioni complesse», ha dichiarato Versace, riconoscendo il contributo di tutti gli attori coinvolti. Il risultato finale testimonia l’efficacia di un modello organizzativo che, pur tra ostacoli, riesce a garantire qualità formativa e risultati concreti.

Un’opportunità concreta per l’inclusione e il lavoro

Uno degli aspetti più rilevanti del progetto riguarda il suo impatto sociale. Molti dei partecipanti, infatti, non avevano mai avuto accesso a percorsi di formazione professionale strutturati. Questo rende il traguardo ancora più significativo. Il conseguimento della qualifica di Guardia giurata venatoria volontaria rappresenta non solo un riconoscimento formale, ma anche un possibile punto di partenza per nuove opportunità. La formazione diventa così uno strumento di inclusione, capace di aprire strade nel mondo del lavoro e di rafforzare l’autonomia professionale dei corsisti. Versace ha ribadito come l’obiettivo sia quello di costruire un vero e proprio ponte tra formazione e occupazione, trasformando l’apprendimento in occasioni concrete di inserimento lavorativo.

Le prospettive future per le nuove Guardie giurate venatorie volontarie

Con la consegna degli attestati, si apre ora una nuova fase per i 27 partecipanti. Le Guardie giurate venatorie volontarie saranno chiamate a mettere in pratica le competenze acquisite, contribuendo alla vigilanza e alla tutela del territorio. Il ruolo di queste figure è sempre più centrale, soprattutto in un contesto in cui la salvaguardia ambientale e il rispetto delle normative venatorie assumono un’importanza crescente. La loro presenza rappresenta un presidio di legalità e un supporto fondamentale alle istituzioni. In chiusura della cerimonia, Carmelo Versace ha rivolto un messaggio diretto ai corsisti, augurando loro che questo percorso possa diventare «un elemento importante del vostro futuro professionale».

Un modello da replicare nella formazione pubblica

L’esperienza della Città Metropolitana dimostra come investire nella formazione professionale possa generare risultati tangibili, sia in termini di competenze sia di opportunità. Il successo del corso per Guardie giurate venatorie volontarie potrebbe rappresentare un modello replicabile anche in altri contesti. La combinazione tra qualità didattica, impegno istituzionale e attenzione alle esigenze del territorio si conferma una strategia vincente. In un mercato del lavoro sempre più competitivo, iniziative di questo tipo contribuiscono a creare profili preparati e pronti ad affrontare le sfide future.