Reggio Calabria, incidente sull’A2 tra Catona e Villa San Giovanni: traffico paralizzato e soccorsi in azione

Disagi alla circolazione nella mattinata di oggi lungo l’A2 del Mediterraneo, dove si è verificato un incidente stradale nel tratto successivo allo svincolo di Catona (Reggio Calabria), in direzione Nord. L’impatto ha causato immediati rallentamenti, con la formazione di lunghe code che hanno mandato in tilt la viabilità sull’importante arteria autostradale. Secondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto uno o più veicoli, determinando una situazione di forte criticità per gli automobilisti in transito.

Intervento dei soccorsi: ambulanza sul posto

Sul luogo dell’incidente è intervenuta tempestivamente un’ambulanza, oltre agli operatori preposti alla gestione della viabilità e alla messa in sicurezza dell’area. I soccorritori hanno prestato assistenza alle persone coinvolte, anche se al momento non sono state rese note le condizioni dei feriti. La presenza dei mezzi di soccorso ha reso necessaria una parziale limitazione della carreggiata, contribuendo ad aggravare ulteriormente il traffico già congestionato.

Lunghe code e disagi per gli automobilisti

A causa dell’incidente sull’A2, si sono registrate lunghe code chilometriche nel tratto interessato, con rallentamenti che hanno coinvolto numerosi veicoli diretti verso Nord. Gli automobilisti sono rimasti bloccati per diversi minuti, in alcuni casi anche oltre un’ora, con notevoli disagi per chi era in viaggio.

Viabilità e sicurezza: accertamenti in corso

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale sull’A2 del Mediterraneo. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le cause del sinistro e verificare eventuali responsabilità.