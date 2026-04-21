Reggio Calabria, incendio in via Padova: fiamme al piano superiore di un negozio cinese | VIDEO

Momenti di apprensione pochi minuti fa a Reggio Calabria, dove un incendio è divampato al piano superiore di un negozio gestito da cittadini di origine cinese, situato in via Padova come si evince dal video pubblicato a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero sviluppate nella zona sopra il locale commerciale al piano strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare il rogo ed evitare che si propagasse agli edifici adiacenti. Contestualmente, i carabinieri hanno messo in sicurezza l’area, delimitando la zona. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incendio, che al momento restano sconosciute.