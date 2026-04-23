Reggio Calabria, Imbalzano sulla rottamazione dei tributi: “misura doverosa, la Giunta mette in ginocchio l’economia della città”

“Invece di dedicarsi all’inflazionata e generalizzata distribuzione di decine di ”San Giorgini d’Oro”, un tempo qualificati riconoscimenti a personalità prestigiose della nostra Città, l’Amministrazione uscente e non rientrante, avrebbe fatto meglio ad adottare nel corso di questa settimana la delibera di adesione alla rottamazione quinquies dei tributi, lasciando migliaia di cittadini nell’incertezza più totale nonostante i dettami della recente legge nazionale”. E’ quanto afferma l’avv. Pasquale Imbalzano, già consigliere comunale.

“Piuttosto che adottare quella che rappresenta una misura doverosa di saggezza contabile che avrebbe già dovuto essere colta nei tempi previsti dalla legge, in relazione a tributi comunali altissimi e per servizi resi solo a “singhiozzo”, questa Giunta continua inesorabilmente fino alla fine dei suoi giorni nel mettere in ginocchio l’economia cittadina, sia delle famiglie che delle imprese”, continua Pasquale Imbalzano. “Cosi come più volte nelle scorse settimane abbiamo invitato l’Amministrazione nel compiere un atto eticamente necessario e da assumere senza tentennamenti, reiteriamo questa richiesta, offrendo ai tanti cittadini volenterosi la possibilità di sanare il loro debito, senza farsi carico di salati interessi di mora e di sanzioni , fermo restando il pagamento dell’intera sorte capitale del debito”, conclude Pasquale Imbalzano.