Reggio Calabria, il programma degli eventi culturali tra festa di San Giorgio e Giornata del Libro: musei della città protagonisti

Una giornata interamente dedicata alla cultura, tra San Giorgio e la Giornata Internazionale del Libro: la Rete dei musei e dei siti culturali di Reggio Calabria, nell’ambito del sistema “Cultura in Comune”, promuove per giovedì 23 aprile 2026 un articolato programma diffuso su tutto il territorio cittadino. Musei, spazi espositivi e luoghi della cultura apriranno le proprie porte con iniziative rivolte a pubblici diversi, intrecciando arte, letteratura, teatro, didattica e nuove tecnologie.

L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale e rafforzare il ruolo dei musei come presìdi di partecipazione e crescita collettiva. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso che guarda anche ai prossimi appuntamenti della rete culturale cittadina, tra cui la Notte Europea dei Musei del 16 maggio e la Giornata Internazionale dei Musei del 18 maggio.

Il programma nei principali luoghi della cultura

Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, alle ore 17.00, è previsto “Metalmorphosis – Evento mostra Gianni Versace”, un percorso tra arte classica, moda contemporanea e nuove tecnologie. Al Museo d’Arte “Alfonso Frangipane”, sempre alle ore 17.00, si terrà la presentazione del volume “Come in uno specchio” di Flavio Caroli, dedicato a Sofonisba Anguissola, con collegamento con l’autore, seguita alle ore 19.00 dallo spettacolo teatrale “Zaleuco e Nosside” a cura della compagnia BA17.

Il Museo Diocesano propone visite con ingresso ridotto alle collezioni e alla mostra “San Prospero, un ponte tra due comunità”, oltre al laboratorio per bambini alle ore 11.00 “San Giorgio – Il santo cavaliere”. Il MuseA – Museo Interattivo Antincendio ospita alle ore 21.00 lo spettacolo “Ulisse on the road” di Officine Jonike Arti. Il Museo di Biologia Marina propone alle ore 17.00 la presentazione del libro “odissea dell’ODISSEA – ODYSSEY’s odyssey” di Angelo Vazzana.

Il circuito composto da Pinacoteca Civica, Biblioteca, Villetta De Nava e Castello Aragonese offre un ricco programma tra mostre e attività culturali. Alla Villetta De Nava è visitabile la mostra “Marinetti a Reggio Calabria”. Al Castello Aragonese prosegue il festival “La Primavera della Bellezza – Festival delle Arti nella stagione del Risveglio”. Alla Pinacoteca Civica è allestita la mostra “Primavera Arte”, visitabile fino al 16 maggio, insieme a esposizioni dedicate a Enzo Benedetto e a una selezione di arte contemporanea da collezioni private.

Il Museo Nazionale del Bergamotto, dalle 17.00 alle 19.00, propone “I profumi dei Santi”, percorso esperienziale tra degustazioni olfattive di profumi e cibi. Ecolandia ospita dalle 16.00 alle 17.30 il laboratorio per bambini “Sulle orme di Ulisse”. Il Piccolo Museo San Paolo propone alle ore 10.00 l’incontro-visita “Dal sacro al profano”, mentre il Museo Faunistico Diorama presenta una mostra fotografica naturalistica in ricordo di Sergio Tralongo presso il Forte Poggio Pignatelli.

Il programma diffuso conferma la centralità della rete culturale cittadina come infrastruttura viva e accessibile, capace di creare connessioni tra luoghi, linguaggi e comunità, invitando cittadini e visitatori a vivere la città attraverso i suoi musei come spazi aperti di conoscenza, inclusione e identità condivisa.