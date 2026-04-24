Reggio Calabria, il piazzale Cedir trasformato in discarica a cielo aperto | FOTO

Il piazzale Cedir a Reggio Calabria si presenta oggi come una vera e propria discarica a cielo aperto, una situazione che sta generando forte indignazione tra cittadini, professionisti e frequentatori quotidiani dell’area. L’immagine è eloquente: cumuli di materiali accatastati, rifiuti ingombranti e scarti edilizi lasciati senza alcun controllo in uno spazio che dovrebbe rappresentare un punto nevralgico per uffici e servizi pubblici. Quella che dovrebbe essere una zona ordinata e funzionale, frequentata ogni giorno da lavoratori, avvocati e utenti degli uffici giudiziari, appare invece trascurata e priva di un’adeguata gestione dei rifiuti. Il degrado urbano a Reggio Calabria in questo caso assume una dimensione particolarmente evidente, anche per la visibilità e l’importanza dell’area interessata.

Rifiuti abbandonati e mancata gestione

Nel piazzale sono presenti grandi quantità di materiali accatastati su pallet, sacchi neri e scarti metallici che danno l’impressione di un deposito improvvisato e fuori controllo. La situazione solleva interrogativi sulla gestione e sullo smaltimento dei rifiuti, soprattutto considerando che si tratta di uno spazio pubblico o comunque ad alta frequentazione. Il problema dei rifiuti abbandonati a Reggio Calabria non è nuovo, ma casi come quello del Cedir evidenziano una criticità che sembra aggravarsi nel tempo. La mancanza di interventi tempestivi e di controlli efficaci contribuisce a creare condizioni di degrado che rischiano di diventare permanenti, alimentando una percezione di abbandono da parte delle istituzioni.

Impatto su cittadini e immagine della città

La presenza di una discarica a cielo aperto in una zona così centrale incide negativamente non solo sul decoro urbano, ma anche sulla qualità della vita di chi frequenta quotidianamente il piazzale. L’accumulo di rifiuti può comportare rischi igienico-sanitari, oltre a rappresentare un pessimo biglietto da visita per la città. Il piazzale Cedir è infatti uno dei luoghi simbolo della vita amministrativa e giudiziaria cittadina. Vederlo ridotto in queste condizioni contribuisce a rafforzare un’immagine di inefficienza e trascuratezza, in contrasto con le esigenze di sviluppo e rilancio del territorio. Il tema del decoro urbano a Reggio Calabria torna quindi con forza al centro del dibattito pubblico.

La necessità di interventi urgenti

Di fronte a una situazione così evidente, diventa fondamentale un intervento rapido e concreto da parte delle istituzioni competenti. Ripristinare le condizioni di pulizia e ordine nel piazzale Cedir a Reggio Calabria non è soltanto una questione estetica, ma un segnale importante di attenzione verso il territorio e i cittadini. Occorre avviare operazioni di rimozione dei rifiuti, verificare eventuali responsabilità e soprattutto prevenire il ripetersi di episodi simili attraverso controlli più stringenti. Il contrasto al fenomeno delle discariche abusive a Reggio Calabria passa infatti anche da una gestione più efficiente e da una maggiore vigilanza sul territorio.

Un problema simbolo del territorio

Il caso del piazzale Cedir rappresenta, in fondo, un simbolo di una problematica più ampia che riguarda diverse aree della città. Il tema dei rifiuti a Reggio Calabria continua a essere una delle principali sfide per l’amministrazione e per la comunità, che chiede risposte concrete e durature. Restituire dignità a spazi come questo significa anche ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, dimostrando che il territorio può essere tutelato e valorizzato. La speranza è che la denuncia di situazioni come questa possa contribuire a innescare un cambiamento reale e necessario.