Reggio Calabria, frate accusato di abusi su minore: Caramella Buona parte civile nel processo

Questa mattina, presso il Tribunale di Reggio Calabria, davanti al giudice Treglia, si è tenuta la prima udienza preliminare nel procedimento penale a carico di Luigi Grisi, frate accusato di abusi nei confronti di un minore, un giovane ministrante. L’associazione, impegnata dal 1997 nella tutela dei minori, nonostante la richiesta di esclusione dal processo avanzata dalla difesa dell’imputato, è stata ammessa parte civile.

“Nel corso dell’udienza il giudice ha ammesso la costituzione di parte civile sia della persona offesa sia de La Caramella Buona, entrambe da me rappresentate – commenta l’avvocato Sara Polito -, nonostante l’opposizione della difesa dell’imputato. Si tratta di un passaggio significativo in un procedimento particolarmente delicato, che richiama ancora una volta l’attenzione sulla necessità di garantire la massima tutela ai minori. Nel corso della stessa udienza – conclude l’avvocato Polito – la difesa ha richiesto di procedere con rito abbreviato condizionato all’audizione della persona offesa. Il giudice si è riservato sulla richiesta, rinviando all’udienza del 9 giugno la decisione sull’eventuale accoglimento o sulla prosecuzione del processo nelle forme del dibattimento”.

“Come Caramella Buona siamo soddisfatti di essere stati ammessi come parte civile in questo procedimento, molto importante – dichiara il Presidente Roberto Mirabile –. Malgrado l’opposizione della difesa, il giudice e il pubblico ministero hanno accolto la nostra richiesta. Da quasi trent’anni siamo impegnati nel contrasto alla pedofilia: oggi, più che mai, siamo presenti anche a Reggio Calabria per contribuire a ristabilire verità e giustizia, sempre dalla parte delle vittime”.

“Il giovane che ha denunciato era oggi presente in aula – commenta il Vicepresidente Anna Maria Pilozzi – al contrario dell’imputato che non si è presentato. Affiancare le vittime e aiutare a ottenere verità e giustizia è da sempre la missione de La Caramella Buona, anche in questo caso lavoreremo affinché ciò accada”.